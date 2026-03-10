edición general
El USB no es simétrico por culpa de un error humano

Pero detrás de esta tragicomedia electrónica no hay magia, ni mala suerte, ni un complot internacional para vernos sufrir. La explicación es mucho más simple y más humana: alguien tomó una mala decisión. La asimetría del USB tradicional no responde a una razón técnica superior, ni a un avance de ingeniería, ni a una propiedad exótica. Se debe a un error de cálculo, a un «esto no va a dar problemas, seguro» que resultó ser menos profético que las predicciones del tiempo del siglo pasado.

frankiegth #2 frankiegth *
El USB-C es un conector pequeño y delicado en comparación el conector USB original mucho más robusto. Veo en el USB original todavía muchas ventajas.

El USB-C para smartphones lo veo razonable, pero para PCs de sobremesa o PCs portátiles no me gusta nada de nada. Muchos PCs portátiles cargan sus baterias con USB-C y me parece un milagro que con un conector tan frágil no haya constantemente averias de dificil reparación en PCs portátiles nada baratos.
#3 Drazul
#2 no será tan frágil si no hay errores...
#1 soberao *
Creo que más que error se trató de una decisión porque se supuso que no iba a dar problemas al enchufarlo y luego cuando sí dio problemas era tarde para echarse atrás y cambiar las cosas.
