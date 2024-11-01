US CT Bank fue alcanzado por un ataque con drones en Dubai y Manama (persa)

Según un corresponsal económico de la agencia de noticias Tasnim, a raíz de los acontecimientos relacionados con la seguridad derivados de la guerra entre Irán y Estados Unidos y el régimen sionista, varios centros financieros de la región del Golfo Pérsico han sido objeto de ataques perpetrados por drones no identificados, entre ellos oficinas vinculadas al banco estadounidense Citigroup, considerado uno de los principales actores del sistema financiero mundial y de la red del dólar estadounidense.