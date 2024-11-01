edición general
La URSS y la contrarrevolución de terciopelo: Un análisis marxista-leninista de la caída del socialismo

Desde una perspectiva marxista-leninista, no fueron más que contrarrevoluciones orquestadas que restauraron el capitalismo en naciones que habían avanzado hacia el socialismo durante décadas. En este contexto adquiere relevancia La URSS y la contrarrevolución de terciopelo, obra cumbre del teórico belga Ludo Martens, publicada en 1995. Este libro no sólo desmonta la narrativa dominante sino que ofrece un análisis riguroso y materialista de cómo el revisionismo interno y la injerencia imperialista destruyeron los logros de la Revolución.

| etiquetas: urss , historia , contrarrevolución , marxismo-leninismo , ludo martens
Pertinax #1 Pertinax *
También podrían restaurarlo. Ah, que eso no. Por lo que sea.
Niessuh #2 Niessuh *
lei "naciones que habían avanzado hacia el socialismo" y dejé de leer. Cualquiera que pìense que la unión sovietica y satélites "avanzaban hacia el socialismo" es un iluso que no se enteró de la película. Sus caidas no fueron "contrarrevoluciones orquestadas", fueron revoluciones civiles porque la gente estaba hasta los huevos de tener unas vidas de mierda.

Quien quiera socialismo real que funciona, esto es, economia planificada para asegurar el bienestar colectivo sobre el interés privado, que mire a la China actual.
