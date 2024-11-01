La URSS y la contrarrevolución de terciopelo: Un análisis marxista-leninista de la caída del socialismo

Desde una perspectiva marxista-leninista, no fueron más que contrarrevoluciones orquestadas que restauraron el capitalismo en naciones que habían avanzado hacia el socialismo durante décadas. En este contexto adquiere relevancia La URSS y la contrarrevolución de terciopelo, obra cumbre del teórico belga Ludo Martens, publicada en 1995. Este libro no sólo desmonta la narrativa dominante sino que ofrece un análisis riguroso y materialista de cómo el revisionismo interno y la injerencia imperialista destruyeron los logros de la Revolución.
| etiquetas: urss , historia , contrarrevolución , marxismo-leninismo , ludo martens
Quien quiera socialismo real que funciona, esto es, economia planificada para asegurar el bienestar colectivo sobre el interés privado, que mire a la China actual.