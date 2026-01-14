Las urgencias siguen colapsadas tras el pico de la gripe: “Han alcanzado niveles de tensión difícilmente sostenibles”

El nuevo año ha comenzado con la esperada caída de la curva de la gripe. La epidemia, que en esta temporada se ha adelantado un mes a las anteriores, ha descendido a los 190,9 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 248,6 casos de la semana anterior. Pero la disminución de los contagios no se nota por el momento en los hospitales: pese a que los virus frenen su prevalencia, los ingresos por infecciones respiratorias han aumentado ligeramente, a los 25,7 casos por cada 100.000 habitantes.