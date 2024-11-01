edición general
UPL considera «insultante» que el PP vista con una casulla de Castilla y León a Gaspar en Salamanca

La vestimenta de Gaspar en la recepción a los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Salamanca, en el que el Consistorio, regido por el Partido Popular (PP) ha vestido al rey Gaspar con una casulla de Castilla y León, en vez de con su atuendo tradicional, ha generado la indignación de Unión del Pueblo Leonés (UPL), que considera este hecho «insultante», así como «una manipulación del nacionalismo 'castellanoyleonés' sin precedentes y que se pasa de la raya».

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Gaspar va vestido de castellanoyleonés, no te lo perdonaré jamás, alcalde de Salamanca, jamás.
sleep_timer #3 sleep_timer
#1 Y el negro es un negro, no un blanco pintado!!
Febrero2034 #2 Febrero2034
¿los Holandeses aprueban esta vestimenta?
Gadfly #4 Gadfly
Madre mía que problemon
