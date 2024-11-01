Unos físicos de la EHU advierten: "el Mediterráneo será el mar más afectado por el cambio climático"

Según un estudio de la Universidad del País Vasco (EHU), en el proyecto científico CMIP6, el Mediterráneo se perfila como la región marina más vulnerable al cambio climático: por geografía, dinámica oceánica y presión humana. Su agua ya se calientan a ritmo superior al promedio mundial. Y puede empeorar: estudiaron su situación en el escenario climático más intenso (SSP585, aumento de emisiones): aguas más calientes, oleaje severo, salinidades extremas y menor renovación de masas de agua.
- Paper: doi.org/10.1016/j.oceaneng.2025.121704
A mayor salinidad mayor flotabilidad, o sea, mejor para los turistas porque se ahogarán menos y peor para los residentes españoles porque habrá más turistas.