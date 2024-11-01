edición general
Unos físicos de la EHU advierten: "el Mediterráneo será el mar más afectado por el cambio climático"

Según un estudio de la Universidad del País Vasco (EHU), en el proyecto científico CMIP6, el Mediterráneo se perfila como la región marina más vulnerable al cambio climático: por geografía, dinámica oceánica y presión humana. Su agua ya se calientan a ritmo superior al promedio mundial. Y puede empeorar: estudiaron su situación en el escenario climático más intenso (SSP585, aumento de emisiones): aguas más calientes, oleaje severo, salinidades extremas y menor renovación de masas de agua.

- Paper: doi.org/10.1016/j.oceaneng.2025.121704

#1 cocococo *
¿Oleaje en el Mediterráneo? Acostumbrado al océano Atlántico aquí en África, Canarias, para mí el Mediterráneo es una piscina aclimatada.

A mayor salinidad mayor flotabilidad, o sea, mejor para los turistas porque se ahogarán menos y peor para los residentes españoles porque habrá más turistas.
sotillo #6 sotillo
#1 Es que no han contado que Feijoo estará en el gobierno y lo solucionarán
#2 Ganpalo
Eso ya lo decían los romanos y mira, aquí seguimos.
sotillo #7 sotillo
#2 ¿Romanos, para que irte tan lejos? Teniendo a Mazon y a Feijoo
manzitor #3 manzitor
Que luego digan que no lo sabían.
Connect #4 Connect
Este año ya lo noté más caliente que otros veranos. Duró poco porque ha llovido mucho y tal como se calentaba bajaba la temperatura. Pero un año de estos no vendrán tantas lluvias y se calentará a placer. Bueno, claro que entonces si se caliente habrá más evaporación y se formarán nubes otra vez como este año y vuelta a empezar las lluvias. Ummh.. no se, menudo lio!
JuanCarVen #5 JuanCarVen *
#4 Te has parado a comparar la capa del mar superficial que tiene una temperatura uniforme unos 100 metros con lo que ha llovido que no pasa del metro :palm: :palm: :palm:. De letras supongo, porque la observación científica te es ajena. Las corrientes y la radiación solar son las principales variables, no la lluvia.
