Unos 2.000 vecinos de Hinojos se manifiestan contra el deslinde de Doñana

Defienden que la Marisma Gallega "no es mareal". Unos 2.000 vecinos de Hinojos se han manifestado en defensa de la histórica Marisma Gallega, tras el anuncio de proceder a un deslinde "basado en informes erróneos que califican esta zona como inundable por las mareas". La alcaldesa ha destacado que "por primera vez, todos -científicos, técnicos, administraciones, ONGs y el propio Consejo de Participación de Doñana- coinciden en afirmar claramente que la marisma de Hinojos no es mareal".