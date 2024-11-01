Uno de los grandes problemas de España y el apagón es su aislamiento energético: eso está a punto de cambiar

El informe fáctico publicado por la ENTSO-E no reveló mucho más de lo que ya sabíamos sobre el apagón del 28 de abril. Aún así, hasta finales de año no tendremos todas las respuestas sobre la mesa. Lo que sí está claro es que España está generando más electricidad que nunca, pero no puede aprovecharla plenamente. El problema no reside en la producción, sino en la falta de interconexiones, almacenamiento y capacidad de red.