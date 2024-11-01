edición general
Uno de los casos de asesinato más espeluznantes en la historia reciente conmocionó a Austria y Ucrania la semana pasada [eng]

La víctima fue Danylo K. de 21 años, estudiante en Viena, rico. Pero, ¿por qué el hijo del vicealcalde de la ciudad ucraniana de Járkov tuvo que morir de una manera tan espantosa? El ucraniano fue golpeado por primera vez por un compañero estudiante en el estacionamiento subterráneo del Sofitel, luego llevado al Mercedes negro de su padre y torturado. Solo unas horas después, fue quemado vivo sentado en el asiento trasero en Marlen-Haushofer-Weg en Donaustadt. Las autoridades austriacas guardan silencio sobre la cantidad de dinero robada...

Albarkas
Tiene pinta de que le torturaron probablemente para robarle y luego se lo cargaron.
Vaya hienas.
alehopio
Mientras los ricos pueden estudiar en Viena, los pobres tienen que ir al frente porque no encuentran medio de vida. Así es de inhumana la sociedad

Cómo la guerra aplastó a un grupo de jóvenes voluntarios ucranianos
www.meneame.net/story/como-guerra-aplasto-grupo-jovenes-voluntarios-uc
