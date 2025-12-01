Cómo la guerra aplastó a un grupo de jóvenes voluntarios ucranianos [eng]

Se encuentran entre los cientos de jóvenes de 18 a 24 años que se han ofrecido como voluntarios para luchar en la primera línea este año, atraídos por un generoso salario y beneficios en una campaña nacional de reclutamiento juvenil diseñada para dar nueva vida a las fuerzas armadas envejecidas y agotadas de Ucrania de alrededor de un millón. Ninguno de los 11 sigue luchando. Cuatro han resultado heridos, tres están desaparecidos en acción, dos están ausentes sin permiso (AWOL), uno se enfermó y otro recluta se ha suicidado.
De verdad.
Qué lastima de vidas perdidas.
Pues no se
Si te crees que la guerra es como el Call of Duty es lo que hay.
La mayoría de voluntarios que se han visto en vídeos en brigadas o son paramilitares, mercenarios o ex-militares con ganas de más guerra.
Unos chavales sin experiencia ya me dirás, por mucho que los entrenen unos meses
N ose si habras visot la imagen que salio hace unos dias de una zanja al lado de Pokrovsk con mas de 40 rusos muertos en unos pocos metros, y los oficiales rusos seguian lanzando mas carne suicida a morir en esa zanja... Estos burdos rusoplanistas llevan mas de año y medio pajeandose por la conquista de Pokrovsk que no llega.
Me parto con la denominación OTAN para los desertores. Heinlein puro.
El salario medio bruto en Ucrania, según datos de 2024, se sitúa aproximadamente en los 22.500 UAH (grivnas ucranianas) mensuales, lo que equivale a unos $541,52 USD al mes.
