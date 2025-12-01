Cómo la guerra aplastó a un grupo de jóvenes voluntarios ucranianos [eng]

Se encuentran entre los cientos de jóvenes de 18 a 24 años que se han ofrecido como voluntarios para luchar en la primera línea este año, atraídos por un generoso salario y beneficios en una campaña nacional de reclutamiento juvenil diseñada para dar nueva vida a las fuerzas armadas envejecidas y agotadas de Ucrania de alrededor de un millón. Ninguno de los 11 sigue luchando. Cuatro han resultado heridos, tres están desaparecidos en acción, dos están ausentes sin permiso (AWOL), uno se enfermó y otro recluta se ha suicidado.