La Universidad Rey Juan Carlos cierra 2025 con un déficit de 76 millones y se encomienda a Ayuso para sobrevivir

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid se asoma al precipicio pese a ser tildada como “la universidad del PP”, por sus estrechos lazos con el partido. El año 2025 ha terminado con “un déficit de 76,2 millones de euros y la pérdida media mensual final se sitúa en 6,4 millones”, según el Informe sobre el avance del cierre presupuestario del ejercicio 2025, al que ha accedido este diario. La institución, fundada en 1996, nunca ha estado bien financiada por la Comunidad de Madrid.