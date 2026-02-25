edición general
6 meneos
7 clics
La Universidad Rey Juan Carlos cierra 2025 con un déficit de 76 millones y se encomienda a Ayuso para sobrevivir

La Universidad Rey Juan Carlos cierra 2025 con un déficit de 76 millones y se encomienda a Ayuso para sobrevivir

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid se asoma al precipicio pese a ser tildada como “la universidad del PP”, por sus estrechos lazos con el partido. El año 2025 ha terminado con “un déficit de 76,2 millones de euros y la pérdida media mensual final se sitúa en 6,4 millones”, según el Informe sobre el avance del cierre presupuestario del ejercicio 2025, al que ha accedido este diario. La institución, fundada en 1996, nunca ha estado bien financiada por la Comunidad de Madrid.

| etiquetas: urjc , déficit , ayuso
5 1 0 K 70 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
#5 roca
Han perdido el prestigio. Todo lo que toca el PP lo unde
1 K 21
#2 concentrado
Tranquilos, enseguida encuentran un plan privatizador.
0 K 20
#6 concentrado
#4 También se puede pagar en especias (favores), es el mercado amigo.
0 K 20
#1 rafeame
A ver, si regalan el título y los agraciados no pasan por caja, pues normal.
2 K 17
#3 concentrado
#1 La URJC no regala los títulos, en todo caso los vende :troll:
2 K 39
#4 MPR
#3 se los venden a los pringaos, como tú y como yo, si eres del PP lo mismo te hacen precio de amigo
1 K 13

menéame