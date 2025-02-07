·
main action
1
meneos
92
clics
Unitree G1, el robot humanoide que ya se vende en España, se vuelve indestructible con esta nueva función antigravedad
El robot humanoide Unitree G1 ahora cuenta con una función antigravedad, que le permite levantarse de cualquier caída.
etiquetas
robot
robótica
unitree
g1
humanoide
caída
ciencia
3 comentarios
ciencia
#1
Malaguita
Relacionada:
www.lavanguardia.com/pop/clic/20250207/10364439/reportera-antena-3-com
#2
SMaSeR
Que cebada...
Me molaria ver peleas de robots así, como las que ya hay. Con lanzallamas, cuchillas giratorias, mazas..., tiene que estar wapo.
Gana el que quede en pie.
#3
Malaguita
El futuro distópico de robots fascistas patrullando las calles está a la vuelta de la esquina.
ARAB!
