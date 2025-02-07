edición general
Unitree G1, el robot humanoide que ya se vende en España, se vuelve indestructible con esta nueva función antigravedad  

El robot humanoide Unitree G1 ahora cuenta con una función antigravedad, que le permite levantarse de cualquier caída.

SMaSeR #2 SMaSeR *
Que cebada...

Me molaria ver peleas de robots así, como las que ya hay. Con lanzallamas, cuchillas giratorias, mazas..., tiene que estar wapo.
Gana el que quede en pie.
Malaguita #3 Malaguita
El futuro distópico de robots fascistas patrullando las calles está a la vuelta de la esquina.
ARAB!
