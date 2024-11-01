United Against Nuclear Iran, una asociación iranofóbica mucho menos privada de lo que dice

United Against Nuclear Iran (UANI) es una asociación estadounidense fundada en 2009 por dos ex embajadores de Estados Unidos ante la ONU, Mark Wallace y Richard Holbrooke, y que inició su actividad llamando a todos los hoteles de Nueva York para que se negaran a alojar al entonces presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, durante su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente, esta misma asociación hizo campaña para que empresas como la francesa Renault renunciaran a invertir en Irán.