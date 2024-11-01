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United Against Nuclear Iran, una asociación iranofóbica mucho menos privada de lo que dice

United Against Nuclear Iran, una asociación iranofóbica mucho menos privada de lo que dice

United Against Nuclear Iran (UANI) es una asociación estadounidense fundada en 2009 por dos ex embajadores de Estados Unidos ante la ONU, Mark Wallace y Richard Holbrooke, y que inició su actividad llamando a todos los hoteles de Nueva York para que se negaran a alojar al entonces presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, durante su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente, esta misma asociación hizo campaña para que empresas como la francesa Renault renunciaran a invertir en Irán.

| etiquetas: asociación , iranofóbica , irán , uani , mek , mossad , mi6 , bnd , jic
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2 comentarios
7 1 0 K 99 actualidad
Herumel #2 Herumel
Estos son los que pagaron por VOCS, el mossad & cia...
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
En 2013, la UANI comenzó a recibir fondos de importantísimos dueños de casinos de Las Vegas, como Sheldon y Miriam Adelson. La asociación creó entonces la Maritime Intelligence Network and Rogue Vessel Analysis (MINERVA), un sistema dedicado a la vigilancia vía satélite de todas las importaciones y exportaciones hacia o desde Irán. La UANI administra también el Iran Business Registry (IBR), que vigila las empresas internacionales que comercian con Irán. En 2025, el senador demócrata Joe…   » ver todo el comentario
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