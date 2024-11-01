edición general
33 meneos
32 clics
La Unión Progresista de Fiscales lleva ante la ONU la "sucesión de irregularidades" en la causa contra el fiscal general

La Unión Progresista de Fiscales lleva ante la ONU la "sucesión de irregularidades" en la causa contra el fiscal general

La Unión Progresista de Fiscales ha remitido hoy una comunicación formal a la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, para poner en su conocimiento "la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal seguido contra el fiscal General del Estado. Los fiscales progresistas que el caso "presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene".

| etiquetas: fiscal general , unión progresista de fiscales , onu , justicia
28 5 2 K 225 actualidad
16 comentarios
28 5 2 K 225 actualidad
Comentarios destacados:      
Supercinexin #6 Supercinexin
Estos fiscales no tienen ni puta idea de leyes. Hay que hacer caso a los expertos juristas del Menéame, que sí que saben.
5 K 82
Lenari #10 Lenari *
#6 Sí que saben de leyes y de justicia, y precisamente por eso lo llevan a una oficina burocrática de la ONU, en vez de al Tribunal Europeo de la Haya. :roll:
0 K 10
strike5000 #1 strike5000
"Derecho a pataleta", creo que lo llaman. Si quieren quejarse de una supuesta ilegalidad jurídica a donde deberían acudir es al TSJUE. La ONU sólo sirve para emitir dictámenes chorras sin poder vinculante alguno, salvo que salga del Consejo de Seguridad, y dudo mucho que ese organismo se preocupe o intervenga por un Fiscal, por muy General del Estado que sea.
7 K 68
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Hasta que llegue a cualquier comité lleno de afines y sin ninguna competencia ni credibilidad que les dé la razón. Ahí saltarán con todo otra vez...
1 K 23
#11 MagnumClarsen
#2 Has descrito precisamente la situación contra el fiscal general que ha sido condenado incluso cuando se ha demostrado que las pruebas filtradas ya estaban en manos de periodistas anteriormente.

No sois nadie para hablar.
2 K 33
Barney_77 #12 Barney_77
#11 ¿Se ha demostrado? Dime donde se ha demostrado.
0 K 20
JuanCarVen #14 JuanCarVen
#12 El l sentencie seguro que no.
0 K 13
#15 Barriales
#12 jajajaja. Otra gilipollez.
0 K 8
Barney_77 #16 Barney_77
#15 Puedes desarrollar un poco? ¿O es que no te llega?
0 K 20
Lenari #9 Lenari
#1 Es que ya saben que el TSJUE va a refrendar la sentencia, y eso si no dice que se quedó corta y que tendría que haber habido pena de cárcel.

La ONU se limitará a hacer una declaración ambigua llena de frases genéricas con el objetivo principal de no decir nada, y luego en los medios afines seleccionarán un par de frases, y las reformularán para que parezca que les ha dado la razón.

Lo intersante será ver si se atreven a llevarlo al TSJUE, y me extrañaría mucho que lo hicieran.
0 K 10
#3 Hoypuedeserungrandia
Quizás sea una pataleta, pero no será la primera vez que un tribunal internacional le enmienda la plana a la judicatura española y no se ponen ni rojos cuando ridiculizan el funcionamiento de la justicia en este país de chiste.
3 K 35
#5 Prusianodelsur *
#3 La ONU no es un tribunal internacional.
Es una casa de putas
El 70% de los países que la componen son dictaduras, semidictaduras o Uzbekistán
Autoridad moral para dar lecciones a un país que está en el top 20 de las democracias plenas ninguna
Curiosamente no han ido a Europa. Que si tiene tribunales y son competenciales en España y están formado por juristas de las mejores democracias que son las Europeas
Curioso
3 K 22
Andreham #7 Andreham *
Si hay que poner la tirita antes que la herida acusando a los tribunales extranjeros de cosas o ninguneando el derecho a decisiones ajenas a, a todas luces y a vista de todos, una justicia de derecha fascista; es porque se piensa que a lo mejor tan tan tan clara no está la condena.
1 K 21
#8 Popsandbangs *
son progresistas antes que fiscales
Para #_6
0 K 9
Abcdefghijklm #13 Abcdefghijklm *
Grok dice,... el camino es que la relatora (Margaret Satterthwaite) haga pública la comunicación y pida explicaciones al Gobierno español (lo que se conoce como “carta de alegación”). y posteriormente incluya el caso español en su próximo informe anual al Consejo de Derechos Humanos (junio o septiembre). Si esto ocurre será el mayor varapalo internacional que recibe el sistema judicial español desde la crisis del CGPJ en 2018–2023, pero eso sí, no tendrá efectos jurídicos directos.
0 K 6
#4 Prusianodelsur
Luego te enteras que esos comités de la ONU están presididos por Arabia Saudi y vicepresidencia para Uganda
Curioso que no lo lleven a Europa
0 K 6

menéame