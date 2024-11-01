La Unión Progresista de Fiscales lleva ante la ONU la "sucesión de irregularidades" en la causa contra el fiscal general

La Unión Progresista de Fiscales ha remitido hoy una comunicación formal a la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, para poner en su conocimiento "la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal seguido contra el fiscal General del Estado. Los fiscales progresistas que el caso "presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene".
| etiquetas: fiscal general , unión progresista de fiscales , onu , justicia
No sois nadie para hablar.
La ONU se limitará a hacer una declaración ambigua llena de frases genéricas con el objetivo principal de no decir nada, y luego en los medios afines seleccionarán un par de frases, y las reformularán para que parezca que les ha dado la razón.
Lo intersante será ver si se atreven a llevarlo al TSJUE, y me extrañaría mucho que lo hicieran.
Es una casa de putas
El 70% de los países que la componen son dictaduras, semidictaduras o Uzbekistán
Autoridad moral para dar lecciones a un país que está en el top 20 de las democracias plenas ninguna
Curiosamente no han ido a Europa. Que si tiene tribunales y son competenciales en España y están formado por juristas de las mejores democracias que son las Europeas
Curioso
Para #_6
Curioso que no lo lleven a Europa