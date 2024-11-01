La Unión Progresista de Fiscales lleva ante la ONU la "sucesión de irregularidades" en la causa contra el fiscal general

La Unión Progresista de Fiscales ha remitido hoy una comunicación formal a la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, para poner en su conocimiento "la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal seguido contra el fiscal General del Estado. Los fiscales progresistas que el caso "presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene".