Unilever acuerda la fusión con McCormick de su negocio de alimentación, valorado en 39.000 millones de euros

El gigante europeo de productos de consumo Unilever ha alcanzado un acuerdo con el grupo McCormick & Company para fusionar su negocio de alimentación, excluyendo India, con la empresa estadounidense de condimentos y salsas, en una operación en efectivo y acciones que valora en 44.800 millones de dólares (39.000 millones de euros) a la división propietaria de marcas como 'Hellmann's' o 'Knorr'. La transacción, que se espera completar a mediados de 2027.