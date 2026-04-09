Unidas por Extremadura estudia recurrir al Tribunal Constitucional el decreto que suaviza el bloqueo del gobierno en funciones

Según Unidas por Extremadura el objetivo de este decreto-ley no es resolver una urgencia concreta, "es ampliar el poder del gobierno en funciones de manera indefinida", algo que considera, "además de ilegal, indecente". "Será tumbado por el Constitucional por su clara ilegalidad", ha vaticinado tras recordar que la doctrina de este tribunal dice que la urgencia que habilita un decreto ley debe derivar de circunstancias difíciles de prever, "no de las decisiones previas del propio gobierno", en este caso el adelanto electoral.