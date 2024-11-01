La unidad necesaria de las izquierdas no debe construirse en el conflicto por siglas y liderazgos

La unidad de las izquierdas debe lograr un acuerdo sobre el proyecto político y las políticas concretas, reordenando las prioridades, primero el qué y el para qué, para después encontrar el cómo electoral.
| etiquetas: política , politics , policy , electoralismo , liderazgo
Claro que me dejo energía, igualdad, inmigración, etc etc. pero no tengo claro que puedan aglutinar a todos los votantes. Sobretodo, me temo que gente con ganas de pillar cacho ponga su tema como prioritario y acaben dividiendo a los votantes .
Un ejemplo exagerado, si viene uno de los encargados de las políticas de maltrato animal y defiende que todos hemos de ser veganos para que no se maltraten animales, tendrán muchos votos perdidos.
La conclusión es esta: antes de armar nada, hay que tener claro qué sociedad se quiere, con qué valores, hacia dónde se camina..., y con qué políticas se van a atacar esos objetivos.