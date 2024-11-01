edición general
La unidad necesaria de las izquierdas no debe construirse en el conflicto por siglas y liderazgos

La unidad de las izquierdas debe lograr un acuerdo sobre el proyecto político y las políticas concretas, reordenando las prioridades, primero el qué y el para qué, para después encontrar el cómo electoral.

jonolulu #2 jonolulu
¿De verdad no está claro el cómo y el para qué? ¿O es la única excusa para no ponerse de acuerdo?
Garbns #1 Garbns
VuELve...
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
Cada uno quiere hablar de su libro. Preferiría que se centraran en unas pocas políticas que sean prioritarias, en mi caso serian : Educación, Sanidad, Vivienda y modelo económico. (Ya se que las CCAA tienen las competencias, pero eso no quita que se tenga una política global)
Claro que me dejo energía, igualdad, inmigración, etc etc. pero no tengo claro que puedan aglutinar a todos los votantes. Sobretodo, me temo que gente con ganas de pillar cacho ponga su tema como prioritario y acaben dividiendo a los votantes .
Un ejemplo exagerado, si viene uno de los encargados de las políticas de maltrato animal y defiende que todos hemos de ser veganos para que no se maltraten animales, tendrán muchos votos perdidos.
magnifiqus #3 magnifiqus
El artículo tiene razón en lo que plantea, pero es farragoso y pesado, un coñazo, vamos. Muy de izquierda intelectual. Al tercer párrafo ya se me empezó a hacer bola.

La conclusión es esta: antes de armar nada, hay que tener claro qué sociedad se quiere, con qué valores, hacia dónde se camina..., y con qué políticas se van a atacar esos objetivos.
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
#3 Como diría Errejon “ La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación - Apertura
Kamillerix #6 Kamillerix
#3 Pues si quieres aclararte no hay nada mejor que leer el Manifiesto Comunista sin prejuicios... :troll:
