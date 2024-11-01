edición general
Los únicos coches diésel y gasolina que no se van a prohibir y estarán permitidos en próximos años

A pesar de que la UE permitirá finalmente seguir vendiendo coches de combustión a partir de 2035, los objetivos de emisiones y los requisitos medioambientales que se impondrán reducirán mucho en la práctica su oferta. Tendrán que consumir combustibles sintéticos, producidos a partir de fuentes de energía renovables, considerados neutros en sus emisiones de CO2, y también conocidos hoy como e-combustibles o e-fuels. Nuevos estudios apuntan a que no evitarán en realidad la muerte del coche diésel o de gasolina, al ser demasiado caros.

#2 Pitchford
Si se confirma lo de que los nuevos coches de combustión vendidos a partir del 2035 van a tener que usar obligatoriamente e-fuels, quedarán como un nicho de lujo para los ricos..
#3 eqas
#2 claro, tiene que seguir existiendo la posibilidad de alimentar los coches de colección, los clásicos, los de los museos... aunque sea caro.
#4 jonolulu
#3 La noticia habla de coches nuevos
#1 HeilHynkel
En la época del AVE, apostamos por locomotoras de vapor. :roll:
