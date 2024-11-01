Los únicos coches diésel y gasolina que no se van a prohibir y estarán permitidos en próximos años

A pesar de que la UE permitirá finalmente seguir vendiendo coches de combustión a partir de 2035, los objetivos de emisiones y los requisitos medioambientales que se impondrán reducirán mucho en la práctica su oferta. Tendrán que consumir combustibles sintéticos, producidos a partir de fuentes de energía renovables, considerados neutros en sus emisiones de CO2, y también conocidos hoy como e-combustibles o e-fuels. Nuevos estudios apuntan a que no evitarán en realidad la muerte del coche diésel o de gasolina, al ser demasiado caros.