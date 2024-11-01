Un ungüentario romano encontrado en Pérgamo revela la primera prueba directa del uso medicinal de heces humanas en la Antigüedad

Un pequeño frasco de vidrio romano, olvidado durante siglos en la tierra de Pérgamo, uno de los grandes centros médicos del mundo antiguo, acaba de ofrecer una respuesta tangible a una pregunta que durante mucho tiempo ha dependido solo de textos: ¿llegaron a aplicarse realmente los tratamientos médicos basados en excrementos que describen con detalle los manuales grecorromanos? La respuesta, confirmada por primera vez mediante análisis químico directo, es un sí rotundo.