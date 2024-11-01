edición general
Un ungüentario romano encontrado en Pérgamo revela la primera prueba directa del uso medicinal de heces humanas en la Antigüedad

Un ungüentario romano encontrado en Pérgamo revela la primera prueba directa del uso medicinal de heces humanas en la Antigüedad

Un pequeño frasco de vidrio romano, olvidado durante siglos en la tierra de Pérgamo, uno de los grandes centros médicos del mundo antiguo, acaba de ofrecer una respuesta tangible a una pregunta que durante mucho tiempo ha dependido solo de textos: ¿llegaron a aplicarse realmente los tratamientos médicos basados en excrementos que describen con detalle los manuales grecorromanos? La respuesta, confirmada por primera vez mediante análisis químico directo, es un sí rotundo.

comentarios
Amperobonus #1 Amperobonus *
O también el primer troleo médico de la historia :professor:
pitercio #3 pitercio
#1 correcto, sin duda es una fórmula magistral de Trollus Maximus.
Amperobonus #4 Amperobonus
#3

- Oye Paracetamolik, que ha venido el que te debe dinero a por el unguento.
- Una mierda se va a llevar
- No hay testikolis
- Aguantame el kubatok

:troll:
#2 Khanbaliq
Una mierda de tratamiento médico
#5 mam23
Creo recordar vagamente de la filosofia de Bachillerato a un folosofo griego que se cubrió de heces de algun animal para curarse de alguna enfermedad, pero no recuerdo mas detalles.Quizás era un remedio que se olia de lejos.
estemenda #6 estemenda *
Cómo se le ha podido escapar esta noticia a @Leclercia adecarboxylata xD
#7 Pitchford
Ahora también se hacen transplantes de heces para cambiar la microbiota y curar algunas enfermedades..
