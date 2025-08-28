·
Unesco denuncia que la profesión docente sufre una "crisis sin precedentes" en el mundo
La Unesco denunció que la profesión docente sufre una "crisis sin precedentes" en todo el mundo e hizo un llamado a "revalorizarla" y hacerla más atractiva para las nuevas generaciones.
actualidad
4 comentarios
#2
minossabe
*
En España no nos quedaremos sin maestros. Simplemente, se seguirá devaluando el nivel para que accedan a la universidad alumnos que apenas sepan leer de manera que siempre haya cantera. Es lo que ha venido pasando desde la LOGSE, allá por los 90.
En cuanto a secundaria, se seguirá profundizando en los "ámbitos" en detrimento de las especialidades porque todo el mundo sabe que muchas especialidades no van a tener a nadie en su sano juicio que quiera convivir con el lumpen de las aulas…
» ver todo el comentario
1
K
24
#3
DayOfTheTentacle
#2
la educación actual da pena .. son como dos o tres cursos menos que cuando la egb.
0
K
6
#4
mikhailkalinin
El caso es que)a UNESCO es el único organismo que hace informes sensatos sobre educación. Si te pierdes entre retórica como la educación por competencias, te lees el informe de la UNESCO que suele ser cortito y bien fundamentado, y ya está
0
K
8
#1
DayOfTheTentacle
No pagan mal si vives en un pueblo pero en las capitales ya... Y el estrés y responsabilidad... Ufff .. mi mujer es maestra en un cole xungo (santa coloma) y no compensa el sueldo pero como es vocacional....
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
