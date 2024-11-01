edición general
17 meneos
63 clics
¿Qué une a Ayuso con el periódico La Razón, Quirón y Atresmedia?

¿Qué une a Ayuso con el periódico La Razón, Quirón y Atresmedia?  

La opinión de Juana Flores. ¿Qué une a ayuso con el periódico La Razón, Quirón y Atresmedia?

| etiquetas: ayuso , la razón , quirón , atresmedia , juana flores
12 5 1 K 172 corruPPción
4 comentarios
12 5 1 K 172 corruPPción
#1 candonga1
Fácil:

La mangancia.
2 K 38
Jaime131 #2 Jaime131
¿Y con Menéame?
1 K 21
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
El dinero público.
0 K 13
reithor #4 reithor
El trinquing, enveloping...
0 K 11

menéame