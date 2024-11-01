Ultras rusos con entrenamiento paramilitar figuran entre los invitados a la cumbre neofascista de este domingo en Madrid

La Hermandad de Academistas, un grupo patrocinado por el oligarca Konstantin Maloféyev, acudirá a la reunión organizada por Democracia Nacional y a la que también asistirán varios grupos ultras europeos.
| etiquetas: extrema derecha , tsargrad , konstantin maloféye , madrid , ligainternacional
Vaya parece que en rusia se reunen los mayores democratas , con el beneplacito del kremlin.
Debe ser que alli no hay que desnazificar...
Y no pasa nada. Ni se escandaliza nadie más que los cuatro rojazos, el resto todos bien, incluidos políticos, jueces y la madre que los parió a todos.
No sé, al mes que viene que pongan una quedada de Al Qaeda, ISIS y Boko Haram también, ya que estamos. Son lo mismo pero con chilaba y Mahoma en vez de Jesús.
Vamos todos al matadero con éstas derechas. Y los comunistas todos fumando porros y sin ni un rifle de perdigones en casa.