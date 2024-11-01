edición general
Ultras rusos con entrenamiento paramilitar figuran entre los invitados a la cumbre neofascista de este domingo en Madrid

La Hermandad de Academistas, un grupo patrocinado por el oligarca Konstantin Maloféyev, acudirá a la reunión organizada por Democracia Nacional y a la que también asistirán varios grupos ultras europeos.

Uge1966
Esta dictadura en que vivimos permite que estos animales se reúnan y festejen sus cosas en Madrid, hasta que la verdadera libertad llegue y no se permita al resto expresarse.
7
#1 arreglenenlacemagico
"la Liga Internacional Soberanista, una red de grupos europeos de ultraderecha que se fundó en septiembre pasado en San Petersrbugo y en la que participan Democracia Nacional y Falange Española de las JONS"
Vaya parece que en rusia se reunen los mayores democratas , con el beneplacito del kremlin.
Debe ser que alli no hay que desnazificar...
6
#10 _2761
#1 estos son nazis buenos según menéame
0
#11 arreglenenlacemagico
#10 por eso no ves a los que dicen ser muy antifascistas que casualmente son rusofilos comentar muy indigandos lo que ocurre en su paraiso de la leche y miel , bueno si hay uno hablando de von der leyen para desviar el tema lo tipico que hacen si comentan xD su modus operandi es mas que previsible
1
capitan__nemo
Van contra antifa, como Trump, su gobierno y sus milmillonarios.
1
Supercinexin
Los mayores carniceros de la Historia, la ultraderecha, uniéndose a plena luz del día para entrenarse en cómo matarnos a todos otra vez.

Y no pasa nada. Ni se escandaliza nadie más que los cuatro rojazos, el resto todos bien, incluidos políticos, jueces y la madre que los parió a todos.

No sé, al mes que viene que pongan una quedada de Al Qaeda, ISIS y Boko Haram también, ya que estamos. Son lo mismo pero con chilaba y Mahoma en vez de Jesús.

Vamos todos al matadero con éstas derechas. Y los comunistas todos fumando porros y sin ni un rifle de perdigones en casa.
0
Enésimo_strike
Los que os rasgáis las vestiduras con esto luego meneáis envíos de la web geoestrategia(punto)eu y os quedáis tan anchos. A ver si espabiláis, atolondrados.
1
woody_alien
¿Pero Gertrud Albrecht no se pasa el día diciendo que los rusos son lo peor de universo conocido? Mi no entender.
0
ipanies
Madrid huele cada vez más a fascismo e hijoputismo.
0
Asimismov
#8 y no en ese orden.
0
Kantinero
Que no cunda él pánico, acabaran a ostias entre ellos en cuanto uno le diga a otro una frase con más de dos verbos
0

