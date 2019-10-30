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La ultraderecha italiana buscaba una forma de lavar su imagen. Encontró la fórmula en 'El Señor de los Anillos'

La ultraderecha italiana buscaba una forma de lavar su imagen. Encontró la fórmula en 'El Señor de los Anillos'

En noviembre de 2023, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, inauguró una exposición sobre J.R.R. Tolkien en la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, organizada por su Ministerio de Cultura. Nada inusual, excepto que Meloni lleva más de treinta años entendiendo 'El señor de los anillos' como un "texto sagrado". Así es como la legendaria trilogía de fantasía británica acabó convirtiéndose en catecismo político para la extrema derecha italiana.

| etiquetas: italia , ultraderecha , meloni , esdla , lotr
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10 comentarios
4 1 0 K 60 politica
#2 CuiProdestHocBellum
Cuando crees que la derechusma no puede ser mas ridícula, llegan y te ganan por la mano... Qué tiempos.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#2 Hay ejemplos ridículos en todo el espectro. Pablo Iglesias tenía muchas tonterías con Juego de tronos, por ejemplo.
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#4 CuiProdestHocBellum
#3 No jodas... Pablo no es santo de mi devoción, más por las formas que por el fondo, pero en eso era irónico y para atizar a la monarquía.
Meloni es que se cree una "Montaraz" que tiene que defender Gondor de las hordas de rojos malignos... Literal. Y si no, busca el discurso que dió en España justo antes de llegar al poder.
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MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
#4 Bueno, aparte de que se la regalase a Felipe Borbón, también tiene un libro y usaba el tema en sus charlas. Él se identificaba con Tyrion.  media
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#10 CuiProdestHocBellum
#7 No le conocia esta publicación... Y que se identifique con Tyrion... Bueno, cada uno tiene sus rarezas y demonios.
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capitan__nemo #9 capitan__nemo
Aqui tenemos Puy du Fou.
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GranTipo #1 GranTipo
no es la primera referencia a Tolkien de esta señora, si mal no recuerdo declaro que su despertar politico fue en el festival Hobbiton
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#8 Kuruñes3.0
#6 antes. Era apreciado y fue contactado para traducir su obra en el 38 de hecho. Tolkien tiene excelentes traducciones de sagas nórdicas (ej: Eric ojos brillantes) y eso lo había hecho muy popular. El los despreciaba, ellos a él lo amaban.
Si tanto les gusta, bueno.

www.infobae.com/america/historia-america/2019/10/30/como-hitler-y-himm
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#5 Kuruñes3.0
Tolkien fue muy popular en el 45 en Alemania. Lo querian fichar, de hecho. Only saying.
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#6 k-loc
#5 ¿Antes o después de mayo? Por puntualizar.
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menéame