La ultraderecha italiana buscaba una forma de lavar su imagen. Encontró la fórmula en 'El Señor de los Anillos'

En noviembre de 2023, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, inauguró una exposición sobre J.R.R. Tolkien en la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, organizada por su Ministerio de Cultura. Nada inusual, excepto que Meloni lleva más de treinta años entendiendo 'El señor de los anillos' como un "texto sagrado". Así es como la legendaria trilogía de fantasía británica acabó convirtiéndose en catecismo político para la extrema derecha italiana.