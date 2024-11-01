edición general
El último canto de la alondra ricotí en la estepa castellana

SEO/BirdLife alerta del camino que se abre en España hacia la extinción de la Alondra Ricotí. En Castilla y León quedan 984 ejemplares, según el último censo, un 12,2 por ciento más que en el periodo 2004-2007. La diferencia es que en la actualidad el 93,5 por ciento se encuentra en Soria, que además acapara un tercio del total nacional, con 920 aves, que a su vez han desaparecido de Palencia, Zamora, Valladolid y Salamanca. El resto, 58 en Segovia y solo 6 en Burgos. En España quedan 3.116 ejemplares.

comentarios
teneram #1 teneram *
Por si alguien quiere identificarla por su canto: seo.org/ave/alondra-ricoti/

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Las han cazado indiscriminadamente con el espejo y el reclamo de un mochuelo.
teneram #5 teneram
#2 Oir su canto me ha trasladado a mi infancia. También recuerdo que se ofrecían en el bar del pueblo como un delicatessen de temporada.
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Que nooooo, que han sido los gatos.

Los gatos.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Si, si los gatos con escopetas del calibre 20.
frg #6 frg
#2 ¿Puedes explicar lo del espejo y el mochuelo para legos en la materia?
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Yo lo he visto, el espejuelo es un espejo que puede girar, con una cuerda, el cazador escondido hace girar el espejo y la alondra se queda quieta volando encima y entonces.....
Ahí en ese enlace te lo explican.
www.uam.es/uam/media/doc/1606931369406/pieza-del-mes.-febrero-2021.pdf
