El último canto de la alondra ricotí en la estepa castellana

SEO/BirdLife alerta del camino que se abre en España hacia la extinción de la Alondra Ricotí. En Castilla y León quedan 984 ejemplares, según el último censo, un 12,2 por ciento más que en el periodo 2004-2007. La diferencia es que en la actualidad el 93,5 por ciento se encuentra en Soria, que además acapara un tercio del total nacional, con 920 aves, que a su vez han desaparecido de Palencia, Zamora, Valladolid y Salamanca. El resto, 58 en Segovia y solo 6 en Burgos. En España quedan 3.116 ejemplares.
