El último acto de amor de la pulpa Ghost: una madre que muere protegiendo a sus crías que nunca nacerán

El proceso de fin de vida que atraviesan las hembras de pulpo gigante del Pacífico después de poner huevos es el mismo, independientemente de si los huevos son fértiles o no, y lamentablemente no se puede detener ni prevenir. La mayoría de hembras de pulpo mueren pocos días después de poner sus huevos, pues desde entonces se enfocan únicamente en su cuidado, dejando de alimentarse por completo. Ghost siempre sabía cuando la visitaban en su acuario pues extendía sus tentáculos cuando la miraban para saludar.