6
meneos
25
clics
El último abogado de Ábalos renuncia a su defensa porque no ha cobrado los honorarios
El exfiscal Carlos Bautista representaba al exministro desde el pasado octubre, cuando renunció a su anterior letrado por "diferencias irreconducibles"
|
etiquetas
:
ábalos
,
caso koldo
5
1
0
K
70
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
70
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
pitercio
Ábalos, saca una maleta de Delsi, no seas rata.
3
K
47
#3
Daniel2000
Que le pase la factura a Ferraz ...
0
K
12
#2
camvalf
Es que no le queda nada...
0
K
12
#4
Antipalancas21
#2
Se lo gasto todo en comilonas juergas y putas.
0
K
20
#1
Febrero2034
Él solo quería amar
0
K
7
#6
Kmisetas
Normal, cuando el dinero se acaba los principios también.
Del ministerio a no pagar al abogado, carrera meteórica del socialismo ejemplar.
0
K
5
#7
Kmisetas
*
#_4
y el resto lo malgastó.
0
K
5
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
