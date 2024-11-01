edición general
El último abogado de Ábalos renuncia a su defensa porque no ha cobrado los honorarios

El último abogado de Ábalos renuncia a su defensa porque no ha cobrado los honorarios

El exfiscal Carlos Bautista representaba al exministro desde el pasado octubre, cuando renunció a su anterior letrado por "diferencias irreconducibles"

comentarios
pitercio
Ábalos, saca una maleta de Delsi, no seas rata.
Daniel2000
Que le pase la factura a Ferraz ...
camvalf
Es que no le queda nada...
Antipalancas21
#2 Se lo gasto todo en comilonas juergas y putas.
Febrero2034
Él solo quería amar
Kmisetas
Normal, cuando el dinero se acaba los principios también.
Del ministerio a no pagar al abogado, carrera meteórica del socialismo ejemplar.
Kmisetas
#_4 y el resto lo malgastó.
