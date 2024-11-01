La última locura de Amazon: la venta de medicinas online en la UE. Así podría afectar a las farmacias españolas

Otra vez. Amazon vuelve a sacudir el tablero del comercio europeo. Tras revolucionar sectores como la logística, el entretenimiento o la alimentación, el gigante estadounidense apunta ahora a un mercado especialmente sensible: la venta de medicinas online en la UE. Su marca Amazon Pharmacy, registrada ya en Reino Unido, Italia y Alemania, empieza a despertar inquietud entre farmacéuticos y autoridades sanitarias.
En España las farmacias son una mafia, ojalá les den morcilla!
Legislar= prohibir
En este caso deberia de ser un binomio, pues especulan y hacen negocio con la salud.
¡Espera!, ¡espera!
Por no hablar de inyectables como la insulina.
Ante esta competencia, Amazon inició una guerra de precios agresiva, reduciendo los precios de sus propios pañales hasta en un 30% y estando dispuesta a perder cientos de millones de dólares para eliminar a su competidor. En un solo mes, Amazon perdió más de 200 millones de dólares en pérdidas por la venta de pañales.
Una vez conseguido el objetivo de deshacerse de Diapers (la compró y terminó cerrando) ahora puede poner a los pañales el precio que quiera.
Habrá que ver cómo se amoldan las leyes para que Amazon pueda pero Farmacia Perico SL no.