La última locura de Amazon: la venta de medicinas online en la UE. Así podría afectar a las farmacias españolas

Otra vez. Amazon vuelve a sacudir el tablero del comercio europeo. Tras revolucionar sectores como la logística, el entretenimiento o la alimentación, el gigante estadounidense apunta ahora a un mercado especialmente sensible: la venta de medicinas online en la UE. Su marca Amazon Pharmacy, registrada ya en Reino Unido, Italia y Alemania, empieza a despertar inquietud entre farmacéuticos y autoridades sanitarias.

Chinchorro #1 Chinchorro
No me compro yo un medicamento por internet ni que me los regalen, hulio.
Skiner #6 Skiner
#1 Tienen garantia de los productos Acme  media
dark_soul #7 dark_soul
#1 no he podido leer la noticia pero me imagino que se refieren a cosas como el Ibuprofeno o el paracetamol. Es improbable que puedan venderte algo que necesite receta medica
MoussaZy #8 MoussaZy
#7 En los países de la UE puedes comprar la medicina en la farmacia online escaneando tu tarjeta sanitaria . Cambia "la farmacia o online" por tachaaan!!
En España las farmacias son una mafia, ojalá les den morcilla!
dark_soul #9 dark_soul
#8 necesitas una receta para comprarla?
Malinke #14 Malinke
#8 lo malo es que Amazon no debe actuar muy limpio y no sé yo cuántos impuestos deja en España. Sólo he comprado una vez, dos veces, en Amazon por medio de un amigo y por no encontrar fácil lo que compré.
#11 mcfgdbbn3 *
#1: Porque tú tienes dos dedos de frente, pero mira todas las personas que no los tienen... #Frenología
RoterHahn #12 RoterHahn
#11
Legislar= prohibir
En este caso deberia de ser un binomio, pues especulan y hacen negocio con la salud.
#2 toroquemado
Me espero a los medicamentos de Aliexpress, Temu, etc. ¿Quién no quiere probar un Xiaomi Valium Pro del siglo XXI?{grin}
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 ahí puedes comprar extracto de cuerno de rinoceronte para potenciar la virilidad
#5 toroquemado
#3 Y derivados de CBD (la guerra del opio es un bumerang que está volviendo){grin}
RoterHahn #13 RoterHahn
#2
¡Espera!, ¡espera! :take:
#4 Suleiman
Hace tiempo que se iba diciendo. Ya lo hacen en otros países. Pero yo, al farmacéutico.
eldarel #15 eldarel
#4 ¿Cómo garantizan la cadena de frío en un colirio, por ejemplo?
Por no hablar de inyectables como la insulina.
unlugar #16 unlugar
En 2010, Amazon enfrentó una seria amenaza de Diapers.com, una empresa de pañales, que se había convertido en el principal portal de pañales online en Estados Unidos con una facturación de 300 millones de dólares.
Ante esta competencia, Amazon inició una guerra de precios agresiva, reduciendo los precios de sus propios pañales hasta en un 30% y estando dispuesta a perder cientos de millones de dólares para eliminar a su competidor. En un solo mes, Amazon perdió más de 200 millones de dólares en pérdidas por la venta de pañales.
Una vez conseguido el objetivo de deshacerse de Diapers (la compró y terminó cerrando) ahora puede poner a los pañales el precio que quiera.
Andreham #10 Andreham
En USA ya lo hacen (me sorprendió mucho este verano, el año pasado no lo hacían).

Habrá que ver cómo se amoldan las leyes para que Amazon pueda pero Farmacia Perico SL no.
