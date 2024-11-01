La última locura de Amazon: la venta de medicinas online en la UE. Así podría afectar a las farmacias españolas

Otra vez. Amazon vuelve a sacudir el tablero del comercio europeo. Tras revolucionar sectores como la logística, el entretenimiento o la alimentación, el gigante estadounidense apunta ahora a un mercado especialmente sensible: la venta de medicinas online en la UE. Su marca Amazon Pharmacy, registrada ya en Reino Unido, Italia y Alemania, empieza a despertar inquietud entre farmacéuticos y autoridades sanitarias.