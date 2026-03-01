Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Trump asegura que los nuevos dirigentes han pedido negociar con EE UU y que él ha accedido

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo en una entrevista con The Atlantic que los nuevos líderes iraníes le han pedido negociar: “Y he accedido. Deberían haberlo hecho antes”, ha sostenido. El republicano ha asegurado que el cuartel general naval iraní ha sido destruido y que han hundido nueve barcos. Además, en otra entrevista con Fox News ha declarado que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques estadounidenses e israelíes.
| etiquetas: trump , irán , ataque , negociación
¿Por qué dice el abuelo que "deberían haberlo hecho antes"? Que bueno, eso suena a literalmente amenaza de super villano pero en fin.
¿Qué tipo de seriedad pueden tener unas negociaciones con Trump?