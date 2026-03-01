edición general
2 meneos
41 clics

Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Trump asegura que los nuevos dirigentes han pedido negociar con EE UU y que él ha accedido

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo en una entrevista con The Atlantic que los nuevos líderes iraníes le han pedido negociar: “Y he accedido. Deberían haberlo hecho antes”, ha sostenido. El republicano ha asegurado que el cuartel general naval iraní ha sido destruido y que han hundido nueve barcos. Además, en otra entrevista con Fox News ha declarado que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques estadounidenses e israelíes.

| etiquetas: trump , irán , ataque , negociación
1 1 0 K 24 actualidad
8 comentarios
1 1 0 K 24 actualidad
Andreham #2 Andreham
¿Pero no ha dicho Israel que las negociaciones anteriores fueron una excusa para saltarse todas las reglas de la guerra y atacar igualmente?

¿Por qué dice el abuelo que "deberían haberlo hecho antes"? Que bueno, eso suena a literalmente amenaza de super villano pero en fin.
4 K 66
#5 Pitchford
#2 Esa negociación era una pantomima para recabar información para el ataque en todo caso. Ahora esperan la capitulación, nuclear, petrolera y respecto a China.
0 K 19
#1 Pitchford
Parece que pretenden un Venezuela 2.0, petróleo incluido seguramente. Y bloquear a China claro.
1 K 35
#3 daniMate
Van a ir a negociar y van a recibir un bombazo.
1 K 27
jonolulu #8 jonolulu
Hace una semana EEUU E Irán estaban negociando sobre el programa nuclear y a la semana siguiente se inventa una guerra.

¿Qué tipo de seriedad pueden tener unas negociaciones con Trump?
0 K 15
Sandman #4 Sandman
Qué detalle por su parte.
0 K 12
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
"Confiaz en mi"
0 K 11
#7 no_soy_un_bot
Trump el negociador...
0 K 7

menéame