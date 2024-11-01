edición general
La última confesión del número dos de Correa en Gürtel: “Nos deducíamos gastos de obsequios a autoridades del PP”

Pablo Crespo, máximo colaborador de Francisco CorreaGürtel, ha entregado un escrito de confesión antes del último juicio a la trama corrupta en el que explica sus funciones dentro de la estructura de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En uno de los pasajes de su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Crespo incluye “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.

Laro__ #3
Dice "obsequios" donde debería decir sobornos y autoridades del PP donde debería decir "sobrecogedores".

mente_en_desarrollo #1
Mi reino porque vuelva Rajoy y pronuncie "prodigalidades".

#2 Deperdidos
O sea, que al desgravar los gastos de corrupción en realidad todos los españoles hemos aportado una parte. Es que es para cagarse.


