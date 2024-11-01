La última confesión del número dos de Correa en Gürtel: “Nos deducíamos gastos de obsequios a autoridades del PP”

Pablo Crespo, máximo colaborador de Francisco CorreaGürtel, ha entregado un escrito de confesión antes del último juicio a la trama corrupta en el que explica sus funciones dentro de la estructura de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En uno de los pasajes de su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Crespo incluye “la deducción de gastos que realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios del Partido Popular”.