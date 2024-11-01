edición general
La ULL no autoriza el acto de Vito Quiles por sus "mensajes contrarios a los derechos humanos"

La Universidad de La Laguna (ULL) ha emitido un comunicado en el que desautoriza y rechaza de plano la celebración en sus instalaciones de la gira del periodista y activista Vito Quiles, que lleva por título España Combativa, periodismo crítico y comunicación política, prevista para el próximo 4 de noviembre. En el escrito, la ULL advierte que: “no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas.”

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Lo de los derechos humanos es lo de menos. Se comienza admitiendo a Vito Quiles en la universidad y se termina poniendo piña en la pizza.
