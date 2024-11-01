edición general
5 meneos
40 clics
ULC, la novedosa plataforma de desembarco naval no tripulada de Navantia, más allá de las lanchas convencionales

ULC, la novedosa plataforma de desembarco naval no tripulada de Navantia, más allá de las lanchas convencionales

El que se designa como lanchón de desembarco no tripulado (ULC, Uncrewed Landing Craft) es un concepto especialmente novedoso que ha sido concebido por la filial australiana de Navantia como respuesta a los intereses de la Marina de ese país austral. El ULC se convierte en una voluntad más de Navantia por innovar en el mercado naval militar y con ese diseño puede ofrecer a potenciales clientes un

| etiquetas: navantia , australia , ulc , plataforma , desembarco
5 0 0 K 56 Ejército
4 comentarios
5 0 0 K 56 Ejército
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Un transporte de tropas no tripulado.
Un respeto hacia la carne de cañón, hombre. :palm:
2 K 24
Gry #3 Gry
#2 ¿Por qué ibas a mandar humanos a hacer el trabajo de robots asesinos dirigidos por IA? ?(
0 K 15
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
#3 ¿ Porque son más baratos? Además así se regula el exceso de mano de obra y el número de pobres.
0 K 11
Spirito #1 Spirito *
Vaya, vaya... Rusia está muy interesada en ello, para la liberación de Odessa de las garras ucranianas.
0 K 8

menéame