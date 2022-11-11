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"Para Ukrania con amor" dibujos de un Japonés prisionero de guerra en la URRS tras la WWII [ENG]

"Para Ukrania con amor" dibujos de un Japonés prisionero de guerra en la URRS tras la WWII [ENG]

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el soldado japonés Nobuo Kiuchi pasó dos años y medio en campos de prisioneros de guerra soviéticos en Ucrania. Al regresar a casa, creó una serie de dibujos sobre su dura experiencia.

| etiquetas: ukrania , urrs , japon , wwii , guerra , prisionero , dibujo
10 1 0 K 117 cultura
16 comentarios
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Comentarios destacados:    
kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach *
Los descubrí por casualidad y me han enamorado. Con el clima politico actual, me parecio curioso compartirlos.

La web oficial del dibujante sigue activa, pero como todas las webs japonesas, es... tipo años 90´s... : kiuchi.jpn.org/en/nobindex.htm

Evidentemente, a un joven japones criado en el "recto" japon, la vision de mujeres soldado y doctoras, les pareció super chocante entre otros choques culturales.

P.D Evidentemente, quien sepa de historia, de como los Japoneses…  media   » ver todo el comentario
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kwisatz_haderach #5 kwisatz_haderach
#1 Que no digo que fuera un paseo por el parque... pero vamos, fueron alimentados, tenían tratamientos médicos (el propio autor explica como le operaron una herida en los ojos), se les permitia interactuar con la gente (jugando con niños durante la nevada), pero luego ves como eran los Japoneses con sus POWS, todas las historias, las excavaciones de fosas comunes que se han hecho en birmnia y alrededores y se te cae al suelo...
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Y de Nankin, mejor no hablemos. O de la unidad 733.
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kwisatz_haderach #9 kwisatz_haderach *
#7 me centraba en lo general, por que si nos vamos a casos concretos, TODOS los ejercitos tuvieron su "mancha negra" en cuestion de tratamiento de POWS, siempre hay algun oficial de campo que se le cruza...

Lo de Nankim, lo he leido en algun libro y recuerdo que los japoneses "modernos" se quejaban de que "no fue tan malo, hubo un incendio y ya" y los chinos les bastaba con enseñar las fotos de las fosas comunes de miles de cadaveres torturados...joder. Una de…   » ver todo el comentario
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devilinside #13 devilinside
#9 Por si alguien no conoce la historia de los cortadores de cabezas (que lo dudo, pero por si acaso): www.abc.es/internacional/abci-juego-cortadores-cabezas-200508280300-61
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devilinside #12 devilinside
#7 Los españoles primero: ¿y lo de la Embajada de España en Manila?
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HeilHynkel #16 HeilHynkel
#12

Lo de Manila en general lo de la embajada en particular.

es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Manila#La_colonia_española
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kwisatz_haderach #6 kwisatz_haderach
#4 je je, si conoces el tema, los "protocolos" de los "kamikaze" fue muy cambiante, fue una medida absolutamente desesperada que se hizo con "lo que habia a mano"... yo te digo de cuando leí uno de los libros hace años lleno de anécdotas,
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Un detalle curioso, las armas suicidas japoneses no solo eran aviones. Por ejemplo tenían su variante rústica del panzerfaust que era una mina atada a un palo (no se descarta la intervención de algun ingeniero español por lo del palo)

Su funcionamiento era simple ... veían un blindado americano, te acercabas con el palo y la mina en la punta y le aplicabas el descabello al bicho ... al valiente japonés lo recogían con un cubo pa los pedazos (si encontraban algo)
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kwisatz_haderach #10 kwisatz_haderach *
#8 ¿No hicieron tambien lo de atar explosivos al lomo de un perro y enseñarle a esconderse debajo de los tanques?

(Me auto corrijo, fueron los rusos: es.wikipedia.org/wiki/Perro_antitanque )
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HeilHynkel #15 HeilHynkel
#10

Los japonenes lo que usaron fueron pulgas .. infectadas con peste bubónica y mierdas similares. Las lanzaban sobre ciudades chinas.
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#11 tpm1
#8 También tenían torpedos suicidas y submarinistas suicidas.
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HeilHynkel #14 HeilHynkel
#11

Correcto, copia de los italianos, que en este caso, en lugar de volver embestían al barco enemigo.
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Apotropeo #2 Apotropeo
¿ Un paracaidista japones kamikaze, necesitaba paracaídas?


Ya cierro.
:troll:
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kwisatz_haderach #3 kwisatz_haderach
#2 quitando el chiste facil, si, Evidentemente... si fallaba en encontrar objetivo, tenia que volver vivo para subirse a un nuevo avión y volver a intentarlo.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#3

Siento fastidiar el chiste ... pero no lo llevaban por si a última hora cambiaban de opinión y pensaban que mejor ser un prisionero vivo que no un héroe fallecido.

De hecho, creo que hasta hubo desarrollos de aviones que no tenían tren de aterrizaje, lo soltaban al despegue para que lo usara otro,

en.wikipedia.org/wiki/Nakajima_Ki-115

. To save weight, it was to use a jettisonable undercarriage (there was to be no landing), so a simple, welded steel tube undercarriage was attached to the aircraft.
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menéame