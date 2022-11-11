"Para Ukrania con amor" dibujos de un Japonés prisionero de guerra en la URRS tras la WWII [ENG]

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el soldado japonés Nobuo Kiuchi pasó dos años y medio en campos de prisioneros de guerra soviéticos en Ucrania. Al regresar a casa, creó una serie de dibujos sobre su dura experiencia.
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La web oficial del dibujante sigue activa, pero como todas las webs japonesas, es... tipo años 90´s... : kiuchi.jpn.org/en/nobindex.htm
Evidentemente, a un joven japones criado en el "recto" japon, la vision de mujeres soldado y doctoras, les pareció super chocante entre otros choques culturales.
P.D Evidentemente, quien sepa de historia, de como los Japoneses… » ver todo el comentario
Y de Nankin, mejor no hablemos. O de la unidad 733.
Lo de Nankim, lo he leido en algun libro y recuerdo que los japoneses "modernos" se quejaban de que "no fue tan malo, hubo un incendio y ya" y los chinos les bastaba con enseñar las fotos de las fosas comunes de miles de cadaveres torturados...joder. Una de… » ver todo el comentario
Lo de Manila en general lo de la embajada en particular.
es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Manila#La_colonia_española
Un detalle curioso, las armas suicidas japoneses no solo eran aviones. Por ejemplo tenían su variante rústica del panzerfaust que era una mina atada a un palo (no se descarta la intervención de algun ingeniero español por lo del palo)
Su funcionamiento era simple ... veían un blindado americano, te acercabas con el palo y la mina en la punta y le aplicabas el descabello al bicho ... al valiente japonés lo recogían con un cubo pa los pedazos (si encontraban algo)
(Me auto corrijo, fueron los rusos: es.wikipedia.org/wiki/Perro_antitanque )
Los japonenes lo que usaron fueron pulgas .. infectadas con peste bubónica y mierdas similares. Las lanzaban sobre ciudades chinas.
Correcto, copia de los italianos, que en este caso, en lugar de volver embestían al barco enemigo.
Ya cierro.
Siento fastidiar el chiste ... pero no lo llevaban por si a última hora cambiaban de opinión y pensaban que mejor ser un prisionero vivo que no un héroe fallecido.
De hecho, creo que hasta hubo desarrollos de aviones que no tenían tren de aterrizaje, lo soltaban al despegue para que lo usara otro,
en.wikipedia.org/wiki/Nakajima_Ki-115
. To save weight, it was to use a jettisonable undercarriage (there was to be no landing), so a simple, welded steel tube undercarriage was attached to the aircraft.