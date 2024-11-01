UGT encara una sanción de casi un millón por "cesión ilegal" de trabajadores

La investigación apunta a irregularidades en la gestión de falsos autónomos dentro del servicio jurídico del sindicato. Ya hay antecedentes de denuncias similares. En la investigación se interrogó a cerca de una treintena de personas y concluyó que la cesión «ilegal» de trabajadores «existe durante todo el tiempo» en que se ha prestado el servicio, sin que se hayan producido cambios sustanciales en la dinámica laboral. Es decir, que no se trata de un hecho puntual, sino de una situación estructural y continuada en el tiempo.