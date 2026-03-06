edición general
La UEFA multa con 15.000 euros al Madrid por el saludo fascista del aficionado y le amenaza con un cierre parcial

La UEFA sanciona con 15.000 euros al Real Madrid por el saludo fascista que realizó uno de sus aficionados en las gradas del Bernabéu ante el Benfica

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Vaya, a este paso miles de madridistas tendrán que volver a casa andando después de los partidos.
