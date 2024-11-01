La UE prohíbe las importaciones de GNL ruso desde inicio del 2027

El Consejo de la Unión Europea dio hoy su aprobación definitiva al reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado (GNL) ruso al inicio de 2027 y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de 2027. Hungría y Eslovaquia han votado en contra, mientras que Bulgaria se ha abstenido y los otros 24 Estados miembros se han pronunciado a favor. Los contratos existentes contarán con un periodo transitorio. Este enfoque gradual limitará el impacto sobre precios.