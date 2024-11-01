La UE prohíbe las importaciones de GNL ruso desde inicio del 2027

El Consejo de la Unión Europea dio hoy su aprobación definitiva al reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado (GNL) ruso al inicio de 2027 y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de 2027. Hungría y Eslovaquia han votado en contra, mientras que Bulgaria se ha abstenido y los otros 24 Estados miembros se han pronunciado a favor. Los contratos existentes contarán con un periodo transitorio. Este enfoque gradual limitará el impacto sobre precios.
| etiquetas: guerra , europa , ucrania , rusia , economía
Eslovaquia y Hungría llevarán al TJUE la prohibición europea de importar gas ruso
www.meneame.net/story/eslovaquia-hungria-llevaran-tjue-prohibicion-eur
1) Planes nacionales de diversificación antes del 1 de marzo de 2026.
2) Prohibición inmediata de nuevos contratos de GNL ruso 6 semanas después de la publicación oficial del Reglamento. El Reglamento será publicado en el Diario Oficial de la UE el 2 de febrero de 2026, y entrará en vigor al día siguiente (3 de febrero de 2026); así que la fecha límite es el 17 de marzo de 2026 y a partir de esa fecha queda vetada cualquier nueva contratación.… » ver todo el comentario
1. Petróleo y productos petrolíferos. No necesitan importar porque son productores.
2. Uranio Enriquecido y Plutonio : Enero a Mayo de 2025 unos $596 millones lo que supone un +28% interanual
Rusia cubre entre el 20 al 25% de la demanda de uranio enriquecido de EE.UU.
3. Fertilizantes : Enero a Mayo de 2025 unos $806 millones lo que supone un +21% interanual y un +60% respecto a 2021… » ver todo el comentario