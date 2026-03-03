edición general
19 meneos
20 clics
La UE insta a Ucrania a permitir el acceso al oleoducto que transporta petróleo ruso

La UE insta a Ucrania a permitir el acceso al oleoducto que transporta petróleo ruso

Hungría y Eslovaquia insistieron en que Kiev había "apagado deliberadamente el grifo". La cuestión del petróleo se ha vuelto aún más apremiante después de que el ataque entre Estados Unidos e Israel contra Irán afectó en gran medida los suministros mundiales de petróleo y gas y los precios de la energía diplomáticos y funcionarios de la UE, el Financial Times ahora escribe que la Comisión Europea y algunos gobiernos pro-Ucrania de la UE también están instando a Kiev a permitir una visita con el fin de suministrar petroleo ruso.

| etiquetas: finalcial times. ue. ucrania , oleoducto , petroleo
17 2 0 K 173 actualidad
20 comentarios
17 2 0 K 173 actualidad
Comentarios destacados:    
Supercinexin #4 Supercinexin
Kiev es un gobierno ultracorrupto del que te puedes fiar lo mismo que de una manada de hienas. El Nord Stream II se construyó exactamente por ese motivo: para no depender de ese país corrupto y de nula confianza, tras años de problemas con los gaseoductos que Europa usaba con ellos.
12 K 162
Spirito #8 Spirito *
#4 Así es.

Y es incomprensible la decisión de algunos mandatarios de la UE no ya solo por provocar a Rusia con la OTAN, no ya solo por bloquear el gas ruso (que jamás incumplió los acuerdos) sino además destrozar el Norte Stream II.

Los mandatarios de la UE que decidieron aquello deberían enfrentar acciones penales.
0 K 9
ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#4 y por exactamente ese motivo se destruyó. Y de regalo una guerra.
2 K 33
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#4

Los alemanes se cansaron de que polacos y ucranianos les robaran el gas. Pero esa era Merkel, estos son perrillos falderos.
0 K 13
azathothruna #20 azathothruna
#4 Quizas por eso solicitan su ingreso a la UE.
Dios los cria....
No tenian suficiente con papi zarista? corrupto y con lazos sanguineos mas cercanos?
0 K 17
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
El retraso mental geoestratégico de EE.UU. es fuerte...
2 K 38
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#2

Pues anda que el de la UE ... :roll:
1 K 23
IkkiFenix #5 IkkiFenix *
Relacionada:

El ultimátum del Gobierno eslovaco ha expirado. La compañía eléctrica estatal del país centroeuropeo ha cortado su suministro de electridad a Ucrania después de que este país no reanudara el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El populista prorruso Robert Fico concedió el sábado una prórroga hasta el lunes.

www.meneame.net/story/eslovaquia-deja-suministrar-electricidad-ucrania
1 K 22
Andreham #3 Andreham *
"Podéis seguir matandóos para decidir a quién pagáis impuestos, pero como los amos se han puesto tontos con nuestro plan B para tapar no se qué de una isla, ir cortando un poco el tema y dejarnos seguir comerciando con los malos".

Lo de la UE es un sueño febril.
1 K 20
Spirito #9 Spirito *
#7 Aquí tenemos a dos o tres yanquinejos meneantes que podemos entregar a Putin para que los sodomice en algún gulag de Siberia, en prueba de buena voluntad. :troll:
1 K 19
Spirito #6 Spirito *
Podrían restablecer el Norte Stream 2, que al parecer ya está reparado, y recibir gas ruso de calidad y muy económico.

Pero, claro, para eso tienen que ir a Moscú a hablar con Putin. :popcorn:
1 K 19
#7 j-light
#6 Ahora que el sur está en llamas, no quedará más remedio o en Europa nos iremos al garete.

Lo que no irán a Moscú los que están ahora, eso seguro.
0 K 10
YoSoyTuPadre #13 YoSoyTuPadre *
#6 Reparado no está pero sobrevivió uno de los dos tubos originales que abastecían europa antes de la guerra, mañana mismo como quien dice, podrían enviar por él la mitad de lo que enviaban en 2021, que sigue siendo mucho
1 K 20
Spirito #14 Spirito
#13 Tarde o temprano tenemos que unirnos a Rusia y Rusia a nosotros; Europa de verdad unida en la diversidad, todos como un bloque... sin abusos, con normas claras y justicia.
0 K 9
sotillo #16 sotillo
#6 Te vas a topar con Trump y tiene muy mal beber
0 K 10
Spirito #19 Spirito *
#16 Pues lo invito a gominolas, una hamburguesa, le ofrezco la Luna y le digo que es el mejor en la Vía Láctea y me lo camelo. ¬¬

Ya ves qué problema. xD
0 K 9
YoSoyTuPadre #11 YoSoyTuPadre *
#1 Acceso para fines de investigación :troll:
archive.is/6M3DB
1 K 19
YoSoyTuPadre #12 YoSoyTuPadre *
La nueva de American Pie se va a llamar "UE Pie
 media
0 K 11

menéame