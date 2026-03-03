Hungría y Eslovaquia insistieron en que Kiev había "apagado deliberadamente el grifo". La cuestión del petróleo se ha vuelto aún más apremiante después de que el ataque entre Estados Unidos e Israel contra Irán afectó en gran medida los suministros mundiales de petróleo y gas y los precios de la energía diplomáticos y funcionarios de la UE, el Financial Times ahora escribe que la Comisión Europea y algunos gobiernos pro-Ucrania de la UE también están instando a Kiev a permitir una visita con el fin de suministrar petroleo ruso.
Y es incomprensible la decisión de algunos mandatarios de la UE no ya solo por provocar a Rusia con la OTAN, no ya solo por bloquear el gas ruso (que jamás incumplió los acuerdos) sino además destrozar el Norte Stream II.
Los mandatarios de la UE que decidieron aquello deberían enfrentar acciones penales.
Los alemanes se cansaron de que polacos y ucranianos les robaran el gas. Pero esa era Merkel, estos son perrillos falderos.
Dios los cria....
No tenian suficiente con papi zarista? corrupto y con lazos sanguineos mas cercanos?
Pues anda que el de la UE ...
El ultimátum del Gobierno eslovaco ha expirado. La compañía eléctrica estatal del país centroeuropeo ha cortado su suministro de electridad a Ucrania después de que este país no reanudara el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. El populista prorruso Robert Fico concedió el sábado una prórroga hasta el lunes.
Lo de la UE es un sueño febril.
Pero, claro, para eso tienen que ir a Moscú a hablar con Putin.
Lo que no irán a Moscú los que están ahora, eso seguro.
Ya ves qué problema.
