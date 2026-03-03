Hungría y Eslovaquia insistieron en que Kiev había "apagado deliberadamente el grifo". La cuestión del petróleo se ha vuelto aún más apremiante después de que el ataque entre Estados Unidos e Israel contra Irán afectó en gran medida los suministros mundiales de petróleo y gas y los precios de la energía diplomáticos y funcionarios de la UE, el Financial Times ahora escribe que la Comisión Europea y algunos gobiernos pro-Ucrania de la UE también están instando a Kiev a permitir una visita con el fin de suministrar petroleo ruso.