La UE exige acciones contundentes ante una crisis ambiental que se agrava sin freno

La Unión Europea ha elevado el tono ante el empeoramiento acelerado de la crisis ambiental, reclamando acciones contundentes y urgentes tanto a los Estados miembros como a la comunidad internacional. En un contexto marcado por récords de temperatura, pérdida masiva de biodiversidad y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, Bruselas advierte que el tiempo para actuar se está agotando y que mantener el rumbo actual conducirá a escenarios irreversibles para los ecosistemas y las sociedades europeas.