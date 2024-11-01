edición general
La UE exige acciones contundentes ante una crisis ambiental que se agrava sin freno

La Unión Europea ha elevado el tono ante el empeoramiento acelerado de la crisis ambiental, reclamando acciones contundentes y urgentes tanto a los Estados miembros como a la comunidad internacional. En un contexto marcado por récords de temperatura, pérdida masiva de biodiversidad y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, Bruselas advierte que el tiempo para actuar se está agotando y que mantener el rumbo actual conducirá a escenarios irreversibles para los ecosistemas y las sociedades europeas.

Supercinexin #1 Supercinexin
Un buen despliegue de tropas con toneladas de fuel, gasoil y Jet 1A seguro que lo arregla, ¿eh Rutte?

Bueno, eso y traerse mucho gas de ¡América! con cargueros gigantes.
ExLibris #6 ExLibris
#1 Y algo de uranio de ese enriquecido, que suena bien eso de enriquecerse...
#7 veratus_62d669b4227f8
#1 Para compensar eso lo solucionaran con una nueva tanda de impuestos "ecologicos" y 70 u 80 nuevas normas y directivas aplicables por igual a multinacionales de 5000 empleados como a empresas de 3,.Una nueva euro6, euro7 o euroX , a los pocos vehiculos que vayan quedando en manos de curritos y alguna tasa por el metano de los pedos. Nada nuevo.
mmlv #2 mmlv *
Comprar armas a EEUU y meternos en alguna guerra son las únicas acciones contundentes que parecen tener en mente nuestros miserables dirigentes
Sacronte #3 Sacronte
La UE no es alguien externo a los paises que la forman y ninguno quiere tomar medidas que afecten a la economia {0x2122}

El decrecimiento por supuesto ni les suena.
duende #5 duende
Dicen que están deeply concerned
Professor #4 Professor
Deseo que la contaminación de la India Pakistan Nigeria y todo el 3º mundo eleve las temperaturas suba el nivel del mar y asi tenga playa en la puerta de casa me importais una auténtica mierda el planeta y todos bosotros
