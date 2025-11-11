edición general
La UE advierte: la falta de jóvenes agricultores pone en riesgo la seguridad alimentaria

El joven agricultor belga Matteo Godfriaux sueña con hacerse cargo algún día de la explotación familiar, una granja mixta de cultivos y ganado que cuenta con unas 40 vacas lecheras en Dion-le-Mont, a pocos kilómetros de Bruselas. "Lo llevamos en la sangre", explica el joven de 23 años, convencido de que su futuro está en el campo. "Cuando tienes 23 años y quieres hacerte cargo de una explotación, no creo que el banco acepte concederte un préstamo de entre un millón y un millón y medio de euros, si no más, lo que de por sí no es realmente.......

8 comentarios
sotillo #3 sotillo
Lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria no son los jóvenes que no se sabe si vendrán, son los viejos de derechas que quieren eliminar las restricciones europeas a los venenos y que nos van a envenenar en cuanto lleguen
#1 F.c.r
Para algo se creó la PAC, para que la agricultura fuera una actividad atractiva a los campesinos europeos, pero nada, llego el mercado y puso a cada uno en su sitio ..
#2 rafeame
#1 no paran de salir noticias de ofertas de trabajo para jóvenes en puestos donde sólo hay gente esperándoles con los brazos abiertos que no ve la hora de poder sacarles las tripas. No sé por qué no se cubren.
meroespectador #5 meroespectador *
Han copado la dirección en todos los sectores productivos y sacado la producción a terceros países baratos, sin derechos laborales y sin limitaciones medioambientales. Han establecido ya todos los mecanismos para intermediar, traer y distribuir el producto de fuera mientras se llenan los bolsillos intermediando. Ahora te dicen que cumplas con todo lo que ellos no cumplen y produzcas tu dentro por tu cuenta y riesgo porque peligra la seguridad alimentaria.
Pues hasta que no se compren todos los tomates de aquí, no se debería de comprar un tomate de fuera de la UE, bajo severas multas o prisión, o se va por ese camino o a la mierda.
Dragstat #4 Dragstat
Europa se está convirtiendo en un geriátrico inmenso, no hay jóvenes, y va a haber menos, y los que hay no van a ir a la agricultura por cosas como las que el propio artículo explica. Se promociona a las grandes explotaciones y a los que van con el dinero por delante en todo, y si luego no llegan jóvenes hacen como si se preocupasen.
estoyausente #8 estoyausente
#4 en España tenemos un 25% de paro juvenil, así que por jóvenes en edad de currar no es.
capitan__nemo #7 capitan__nemo
¿Qué economia de escala mínimo hace falta?
Trigonometrico #6 Trigonometrico
Y subvencionan el cultivo de remolacha azucarera para perjudicar el cultivo de caña de azúcar de Centroamérica, mientras que no hacen nada por frenar la llegada de naranjas o patatas de otros países.
