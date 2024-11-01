La UE acuerda no permitir llamar «filete» o «solomillo» a productos que no contengan carne

Representantes del Consejo (países) de la Unión Europea y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional este jueves sobre una normativa que busca reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria e incluye disposiciones sobre etiquetado que, entre otras cosas, impedirán usar términos como «filete» o «solomillo» para productos que no contengan carne.