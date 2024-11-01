edición general
La UE acuerda no permitir llamar «filete» o «solomillo» a productos que no contengan carne

Representantes del Consejo (países) de la Unión Europea y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional este jueves sobre una normativa que busca reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria e incluye disposiciones sobre etiquetado que, entre otras cosas, impedirán usar términos como «filete» o «solomillo» para productos que no contengan carne.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿Y los filetes de pescado? :troll:
Tx4 #4 Tx4
#1 Lo primero que me ha venido a la cabeza xD
Garbns #6 Garbns
#1 eh.. sigue siendo carne ?(
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#6 #7 Por eso hay una seccion "Carniceria" y otra "Pescaderia".
Garbns #10 Garbns *
#9 A ver, la carne de pescado sigue siendo carne (proteína animal), la noticia va por lo de "carne vegana"
Priorat #7 Priorat
#1 ¿Los peces no tienen carne? ¿Que tendrían entonces? ¿Verduras?
#11 Pitchford
#1 Tendrán que llamarse tajadas de pescado.. :roll:
Alakrán_ #12 Alakrán_
Me parece perfecto, al igual que no llamar comida vegana a un secreto ibérico.
#2 eldelcerro
Lo llamarán delicias de carne o algo asi
#3 machismocriminal
¿Y cómo van a saber como se auto identifica?
Safrandel #5 Safrandel
Es leer un titular así, y lo primero que me viene a la cabeza, el gran invento del tapon de plastico de las botellas.
Gry #8 Gry
#5 Es por un berrinche de los ganaderos por las hamburguesas vegetales y cosas por el estilo.

Piensan que sus clientes son lo bastante idiotas como para confundir un solomillo de tofu con uno de ternera.
