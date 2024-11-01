edición general
Ucrania no se rinde con María Senovilla

Ucrania no se rinde con María Senovilla  

La periodista María Senovilla nos cuenta desde Ucrania la situación en el frente de guerra, cómo se vive en la retaguardia los continuos ataques rusos y los retos para 2026.

8 comentarios
Cuñado #7 Cuñado
#6 Y nosotros comiéndonos el turrón sin agradecérselo a Zelenski. Putos desagradecidos...
Cuñado #1 Cuñado
"Los ucranianos luchan y mueren para que nosotros podamos seguir celebrando estas Navidades en paz y tranquilidad" :shit:
Pertinax #2 Pertinax
#1 Sin tener que comernos los hamsters.
Spirito #6 Spirito
#1 Gracias a Zelenski, los rusos no llegan a Lisboa. xD
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Normal que luchen contra un invasor fascista y criminal como Putin que ataca su país para quedárselo y suprimir su identidad y cultura
Por eso el mundo libre apoya a Ucrania
Y mientras a Putin le apoyan Irán, Corea del Norte, Cuba y algunas dictaduras de mierda mas, junto con algunos meneantes fascistas y bastante atolondrados
Spirito #5 Spirito
#4 ¿A la María ésta también la tienes en la cuadrilla para decir bobadas? xD
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#5 ¿Las "bobadas" que te sacan de quicio porque tu amo Putin no consigue ganar su cagada especial?
¿Qué vas a hacer tú para evitar que esta mujer sea escuchada? ¿Qué puedes hacer para que dejemos de ayudar a Ucrania?
¿Lloriquear?
¿Poner mas velitas en el altar de Putin en tu cueva?
¿Seguir soltando tonterías?
Eres mas inofensivo que una tostadora en punto limpio
xD
Spirito #3 Spirito *
Hasta allí llegan los tentáculos de la camarilla yanquineja meneante. xD
