Ucrania se beneficia de la desconexión del ejército ruso de Starlink

Desde que las fuerzas rusas perdieron el acceso a Internet proporcionado por Starlink en Ucrania, se enfrentan a graves problemas de comunicación, que están siendo aprovechados por las fuerzas ucranianas. En varios sectores del frente, especialmente en el óblast de Zaporiyia, Kiev ha logrado hacer retroceder al ejército ruso casi 10 kilómetros en pocos días.

#4 Dav3n
La enésima trola de la propaganda europea: los rusos ya no tienen acceso a la red que previamente hackearon, ergo, están jodidos :shit:

Sin Starlink ya no pueden comunicarse pero supongo que alguien volverá a pagar la suscripción anual porque sino están perdidos del todo :clap:

Es burdo pero si cuela cuela...
ochoceros #7 ochoceros
"Y lo ams gracioso de todo, es que en Occidente hay una pandilal de subnormales que todavia tienen esperanza en que Rusia va a ganar la guerra."

Esos son los yankis, que encima de pensarse que Rusia va a invadir hasta Portugal nos hacen pagarles la fiesta a su industria militar con una subida astronómica del presupuesto militar, como si existiese algún peligro real viniendo del este pese a la hemeroteca existente de que el peligro siempre viene de su lado.
aupaatu #2 aupaatu *
Al final los Ucranianos se quedaran tambien sin internet.
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#2 igual acaban pidiendo usar solo Max
#1 arreglenenlacemagico
que guerra proxy mas rara que los rusos usan infraestructura civil de un pais de la otan de su "supuesta hostigadora" es como ser puta y poner la cama , que venga pedro baños a explicar!
:roll:
#3 pozz
#1 El ridiculo que esta haciendo lo que durante años se nos vendio como el segundo ejercito del mundo, esta siendo apoteosico... Estamos a 5 dias de entrara en el quinto año, y Rusia no ha cumplido ni uno solo de sus objetivos iniciales, esta dilapidando sus reservas de herencia sovietica, su flota rusa en el mar negro completamente humillada, su ejercito realizando ridiculos avances a un descomunal coste en material y vidas..... Y lo ams gracioso de todo, es que en Occidente hay una pandilal de subnormales que todavia tienen esperanza en que Rusia va a ganar la guerra. xD
Graffin #6 Graffin
#3 El ejercito será una mierda, pero se está cargando a su mayor enemigo sin una sola muerte. Solo financiando la campaña electoral a un subnormal pedofilo.
#8 veratus_62d669b4227f8 *
#3 entonces estarás de acuerdo en que no hay ninguna necesidad de armarnos hasta los dientes e hipotecar nuestro futuro en prondr la industria militar ya que el ejercito ruso NO tiene ni medios ni capacidad para ser una amenaza para europea....no?. O si?....O unos dias no y otros dias sí?.
