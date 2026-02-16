Ucrania se beneficia de la desconexión del ejército ruso de Starlink

Desde que las fuerzas rusas perdieron el acceso a Internet proporcionado por Starlink en Ucrania, se enfrentan a graves problemas de comunicación, que están siendo aprovechados por las fuerzas ucranianas. En varios sectores del frente, especialmente en el óblast de Zaporiyia, Kiev ha logrado hacer retroceder al ejército ruso casi 10 kilómetros en pocos días.