Ucrania se beneficia de la desconexión del ejército ruso de Starlink

Desde que las fuerzas rusas perdieron el acceso a Internet proporcionado por Starlink en Ucrania, se enfrentan a graves problemas de comunicación, que están siendo aprovechados por las fuerzas ucranianas. En varios sectores del frente, especialmente en el óblast de Zaporiyia, Kiev ha logrado hacer retroceder al ejército ruso casi 10 kilómetros en pocos días.
| etiquetas: ucrania , star link , elon musk , rusia
Sin Starlink ya no pueden comunicarse pero supongo que alguien volverá a pagar la suscripción anual porque sino están perdidos del todo
Es burdo pero si cuela cuela...
Esos son los yankis, que encima de pensarse que Rusia va a invadir hasta Portugal nos hacen pagarles la fiesta a su industria militar con una subida astronómica del presupuesto militar, como si existiese algún peligro real viniendo del este pese a la hemeroteca existente de que el peligro siempre viene de su lado.