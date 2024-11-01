edición general
49 meneos
48 clics
La UCO espera desde hace tres meses la autorización del juez para acceder a las cuentas y sociedades del novio de Ayuso

La UCO espera desde hace tres meses la autorización del juez para acceder a las cuentas y sociedades del novio de Ayuso

La anterior instructora del caso ordenó a la unidad especializada que investigara el presunto delito de corrupción en los negocios y si podía ampliar el caso a blanqueo de capitales, pero el actual magistrado alega un juzgado desbordado con prioridad en casos más graves aun sin relevancia mediática

| etiquetas: uco , juez , antonio viejo , alberto gonzález amador
41 8 0 K 144 actualidad
10 comentarios
41 8 0 K 144 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 Hoypuedeserungrandia
Lo del novio de Ayuso será materia a estudiar en las escuelas de derecho sobre como dilatar una investigación por parte de la judicatura con la connivencia de la UCO y de esta manera conseguir que la causa prescriba o que el aburrimiento haga que nadie quiera juzgar nada.
9 K 103
#5 Nasser
#1 blanco y en botella.
1 K 29
Edheo #9 Edheo
#1 Bueno.... el cómo, está claro.. Ayuso y MAR, mediante
0 K 7
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Con el fiscal general si se dieron prisa por lo que sea, denunciado y condenado en tiempo record.
5 K 76
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Son juzgados distintos el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia provincial y un juzgado de primera instancia.
Unos resuelven todos los casos en pocos meses al no estar saturados, y otros tardan años.
0 K 12
Asimismov #8 Asimismov *
#2 Con el fiscal general si se dieron prisa por lo que sea, denunciado y condenado en tiempo record.
y sin pruebas, ni evidencias a base de suposiciones, desestimando a los testigos presenciales.
0 K 13
karakol #3 karakol
Vaya prisas.

Todos sabemos que, como buen agujero negro de mierda corrupta, cuando más te aproximas judicialmente al horizonte de sucesos peperiano existe el fenómeno llamado dilatación gravitacional del tiempo.
2 K 49
Cehona #4 Cehona
Vamos Peinado, firma la autorización.
2 K 42
#6 Nasser
#4 ese fue muy bueno xD xD xD
1 K 29
#10 pirat
De la española no esperes justicia
0 K 9

menéame