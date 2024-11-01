La UCO espera desde hace tres meses la autorización del juez para acceder a las cuentas y sociedades del novio de Ayuso

La anterior instructora del caso ordenó a la unidad especializada que investigara el presunto delito de corrupción en los negocios y si podía ampliar el caso a blanqueo de capitales, pero el actual magistrado alega un juzgado desbordado con prioridad en casos más graves aun sin relevancia mediática
Unos resuelven todos los casos en pocos meses al no estar saturados, y otros tardan años.
y sin pruebas, ni evidencias a base de suposiciones, desestimando a los testigos presenciales.
Todos sabemos que, como buen agujero negro de mierda corrupta, cuando más te aproximas judicialmente al horizonte de sucesos peperiano existe el fenómeno llamado dilatación gravitacional del tiempo.