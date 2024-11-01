La UCO concluye que Armengol remitió a Koldo García al servicio de salud cuando contactó para vender mascarillas de la trama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al instructor del caso Mascarillas de la Audiencia Nacional un nuevo informe relativo a los contratos que logró cerrar en 2020 la presunta trama con Baleares en el que se concluye que Koldo García tuvo un papel protagónico en ese contacto. Gracias a su gestión, la empresa Soluciones de Gestión vendió mascarillas y PCRs al Govern presidido entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso.