La UCA confirma la hibridación entre turones y hurones en España

Investigadores de la Universidad de Cádiz han liderado un estudio que confirma la presencia de individuos híbridos entre el turón europeo y el hurón doméstico en la península ibérica. El trabajo, publicado en la revista Mammalian Biology y encabezado por la investigadora Tamara Burgos, del Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR-UCA), evidencia mediante análisis genéticos un proceso de hibridación que podría comprometer la conservación de la especie en estado silvestre.