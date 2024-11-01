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La UCA confirma la hibridación entre turones y hurones en España

Investigadores de la Universidad de Cádiz han liderado un estudio que confirma la presencia de individuos híbridos entre el turón europeo y el hurón doméstico en la península ibérica. El trabajo, publicado en la revista Mammalian Biology y encabezado por la investigadora Tamara Burgos, del Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR-UCA), evidencia mediante análisis genéticos un proceso de hibridación que podría comprometer la conservación de la especie en estado silvestre.

| etiquetas: turones , hurones , hibridación , naturaleza , universidad de cádiz
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7 comentarios
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
¿Turrones?
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taSanás #2 taSanás
#1 con H intercalada
1 K 20
#6 cajadecartonmojada
#2 Thurrones, los odios, son unos animales muy pesados.
1 K 20
taSanás #7 taSanás
#6 serán Thunos? son insufribles con la pandereta y la capa
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Mascotistas jodiendo a la fauna salvaje, desde que el mundo es mundo.
0 K 15
Pertinax #4 Pertinax
#3 Parece que el problema tiene más que ver con los cazadores.
0 K 19
#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 Lo mismo es, animales domesticados. Solo que los que dices, a su vez los usan como herramientas. Y los desechan cuando ya no rinden.
1 K 34

menéame