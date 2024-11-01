Ubuntu 26.04 se parecerá más a GNOME Shell [ENG]

El equipo de diseño gráfico del tema gráfico Yaru de Ubuntu está llevando a cabo una refactorización de su hoja de estilo de GNOME Shell antes de la próxima versión de soporte a largo plazo, Ubuntu 26.04 LTS, que saldrá en abril e incluirá GNOME 50. En lugar de continuar manteniendo una hoja de estilo personalizada para GNOME Shell, utilizará el tema predeterminado y aplicará los cambios que desee sobre el tema original de GNOME sin modificarlo directamente.
| etiquetas: ubuntu , ubuntu 26.04 , gnome , gnome shell , tema , yaru
Me pasé a Mimt y encantado.
Los entornos de producción y el desarrollo "en local" están perfectamente alineados en versiones y comportamientos. Los ciclos de actualización cada 2 años funcionan perfectamente y sin dramas.
Eso si... tengo un script postinstalación para eliminar snap y cloud-init en cada despliegue de servidor.
Pobré Mint (te lo recomiendo) y me pareció a los antiguos SO, te deja configurar prácticamente todo, sobre todo a nivel diseño. Tiene cientos de opciones más, Ubuntu antes era así, pero la última versión que instalé, habían quitado el 70% de las opciones que tenía antes, creía que es que yo… » ver todo el comentario
Entiendo que será cuestión de gustos.
A mí el tema por defecto de Mint me parece una mierda en como te cambia todos los iconos. Y por el menú de inicio con kde lo puedes personalizar mucho más. Que no guste gnome lo puedo entender, a mi tampoco me convence al ser parecido a macOS.