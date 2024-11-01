Ubuntu 26.04 se parecerá más a GNOME Shell [ENG]

El equipo de diseño gráfico del tema gráfico Yaru de Ubuntu está llevando a cabo una refactorización de su hoja de estilo de GNOME Shell antes de la próxima versión de soporte a largo plazo, Ubuntu 26.04 LTS, que saldrá en abril e incluirá GNOME 50. En lugar de continuar manteniendo una hoja de estilo personalizada para GNOME Shell, utilizará el tema predeterminado y aplicará los cambios que desee sobre el tema original de GNOME sin modificarlo directamente.