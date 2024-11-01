edición general
Ubuntu 26.04 se parecerá más a GNOME Shell [ENG]

El equipo de diseño gráfico del tema gráfico Yaru de Ubuntu está llevando a cabo una refactorización de su hoja de estilo de GNOME Shell antes de la próxima versión de soporte a largo plazo, Ubuntu 26.04 LTS, que saldrá en abril e incluirá GNOME 50. En lugar de continuar manteniendo una hoja de estilo personalizada para GNOME Shell, utilizará el tema predeterminado y aplicará los cambios que desee sobre el tema original de GNOME sin modificarlo directamente.

Ultron #1 Ultron
Ubuntu nunca más. La última que instalé, parecía más un Android que un Linux.

Me pasé a Mimt y encantado.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Otro igual que tu, ubuntu no me gusto nada, pase hace tiempo a Mint y sigo con el, en el portátil viejuno tengo Puppy Linux, muy ligero y necesita pocos recursos.
mr_b #4 mr_b
#1 #2 Yo sigo con Ubuntu y encantado (excepto por los Snaps, que quito como la peste). Pero, claro, con mis extensiones para poner Gnome como a mí me gusta y no como deciden arbitrariamente sus desarrolladores. Pero es que eso te pasa con cualquier entorno gráfico, Cinnamon incluido (de KDE/Plasma no digo nada porque entre lo feo y, sobre todo, inestable que es me quedo con cualquier otra cosa).
Ultron #8 Ultron
#4 Como le digo a #5, es cuestión de gustos. Y como le digo a #3, si te va bien con SO, no lo cambies.
comadrejo #9 comadrejo *
#4 En mi caso lo practico es que el software base de ubuntu es el mismo en la versión de escritorio y en el server.

Los entornos de producción y el desarrollo "en local" están perfectamente alineados en versiones y comportamientos. Los ciclos de actualización cada 2 años funcionan perfectamente y sin dramas.

Eso si... tengo un script postinstalación para eliminar snap y cloud-init en cada despliegue de servidor.
luspagnolu #3 luspagnolu
#1 Buenas tardes. Pregunto desde la ignorancia más absoluta. Yo sí tengo Ubunty y estoy muy contento así que me gustaría preguntarte por qué debería cambiarme a Linux Mint. Tienes que explicármelo, eso sí, de forma que yo lo entienda cuando mi conocimiento en ese aspecto es 0. Y ya es muchísimo decir. Muchísimas gracias por la respuesta.
Ultron #6 Ultron
#3 Buenas, yo tampoco es que sea un experto, pero cuando me refería que se parece a un Android, es que te da muy pocas opciones de configuración (me da la impresión que Windows cada vez más por ese estilo)

Pobré Mint (te lo recomiendo) y me pareció a los antiguos SO, te deja configurar prácticamente todo, sobre todo a nivel diseño. Tiene cientos de opciones más, Ubuntu antes era así, pero la última versión que instalé, habían quitado el 70% de las opciones que tenía antes, creía que es que yo…   » ver todo el comentario
Ultron #12 Ultron
#10 Buenas, en #6 explico mi motivo.
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Los escritorios de Linux Mint parecen de la Edad del Bronce, escritorios Linux de hace 25 años lo menos, con los repositorios de Ubuntu.
Ultron #7 Ultron
#5 Es posible que me guste por eso, soy viejuno y me recuerda a los antiguos SO.

Entiendo que será cuestión de gustos.
Ominous #10 Ominous *
#1 Qué es lo que no te gustó si Mint se basa en ubuntu? Primero tienes ubuntu en varios sabores y para postre en Mint también puedes pasar de Cinnamon y meterle kde o gnome.

A mí el tema por defecto de Mint me parece una mierda en como te cambia todos los iconos. Y por el menú de inicio con kde lo puedes personalizar mucho más. Que no guste gnome lo puedo entender, a mi tampoco me convence al ser parecido a macOS.
#11 hrundil
Yo también soy se Ubuntu. Realmente me da un poco igual qué distribución usar pero instalé Ubuntu en el portátil hace como 6 años y ahí sigue. Si tengo algún problema en Google siempre hay soluciones para Ubuntu. Eso sí que me parece un plus.
