edición general
3 meneos
21 clics
Un 'Uber sobre raíles': una empresa francesa adapta furgonetas eléctricas para vías ferroviarias

Un 'Uber sobre raíles': una empresa francesa adapta furgonetas eléctricas para vías ferroviarias

En Francia hay aproximadamente 5.700 kilómetros de pequeñas líneas ferroviarias que actualmente no se encuentran en servicio. La empresa de ingeniería SICEF, integrada en el consorcio Flexmove de AKKA Technologies, prevé que furgonetas eléctricas utilicen estas líneas, aspirando a reforzar las conexiones sostenibles en las zonas rurales dependientes del coche. Estos "Ferromóviles" comenzarán sus pruebas este mes en la línea Courpière-Vertolaye, en la región francesa de Auvernia.

| etiquetas: ferromóvil , microbus , sicef , via abandonada , via muerta
3 0 0 K 95 trenes
4 comentarios
3 0 0 K 95 trenes
Cantro #1 Cantro
Es una idea cojonuda. Ojalá salga bien
1 K 28
RoterHahn #2 RoterHahn
#1
Espero que no termine en manos de Amazon.
0 K 17
teneram #3 teneram
#1 La pregunta sería quién realiza el mantenimiento de la vía: las trincheras, los puentes y viaductos, túneles, la maleza, las señales etc
1 K 29
Ankor #4 Ankor
Como se da la vuelta a una furgoneta en una via?
0 K 10

menéame