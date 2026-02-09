Un 'Uber sobre raíles': una empresa francesa adapta furgonetas eléctricas para vías ferroviarias

En Francia hay aproximadamente 5.700 kilómetros de pequeñas líneas ferroviarias que actualmente no se encuentran en servicio. La empresa de ingeniería SICEF, integrada en el consorcio Flexmove de AKKA Technologies, prevé que furgonetas eléctricas utilicen estas líneas, aspirando a reforzar las conexiones sostenibles en las zonas rurales dependientes del coche. Estos "Ferromóviles" comenzarán sus pruebas este mes en la línea Courpière-Vertolaye, en la región francesa de Auvernia.