Uber lanzará Robotaxis en Madrid antes de que finalice 2026

Uber lanzará su servicio de robotaxis (vehículos 100% autónomos) en Madrid antes de que finalice 2026. La capital española se une a Houston, Hong Kong y Zúrich como pionera en este despliegue. Para lograrlo, la firma ha pactado con Electra la creación de infraestructuras de carga ultrarrápida y ya negocia el marco legal con las autoridades locales. Los coches contarán con sensores avanzados para garantizar la seguridad. El despliegue será progresivo, aunque falta definir las zonas exactas y la fecha específica de reserva.