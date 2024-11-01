edición general
3 meneos
6 clics
Uber lanzará Robotaxis en Madrid antes de que finalice 2026

Uber lanzará Robotaxis en Madrid antes de que finalice 2026

Uber lanzará su servicio de robotaxis (vehículos 100% autónomos) en Madrid antes de que finalice 2026. La capital española se une a Houston, Hong Kong y Zúrich como pionera en este despliegue. Para lograrlo, la firma ha pactado con Electra la creación de infraestructuras de carga ultrarrápida y ya negocia el marco legal con las autoridades locales. Los coches contarán con sensores avanzados para garantizar la seguridad. El despliegue será progresivo, aunque falta definir las zonas exactas y la fecha específica de reserva.

| etiquetas: uber , servicio , robotaxi , taxi , madrid , 2026
2 1 0 K 37 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 37 actualidad
#3 tpm1
El titular y luego la realidad "La compañía ya está manteniendo conversaciones con las autoridades de la ciudad para establecer un marco legal que le permita traer este servicio a nuestro país"
2 K 40
Sandevil #5 Sandevil
#3 it's sobretimes!!
0 K 10
pitercio #1 pitercio
El pepe les abrió la puerta, se ve que el mundo del tasis les ha votado poco fuerte, por eso les va a jubilar a todos.
0 K 15
#4 EISev
Yo tengo ya pánico cuando voy en moto a ciertos conductores de VTC, con la mezcla de robotaxis no sé si irá a peor
0 K 13
Ms2 #2 Ms2
A ver cómo termina esto :popcorn:
0 K 12
#6 Rixx
Hablemos de taxis autónomos; los robotaxis han existido siempre. :troll:
0 K 7

menéame