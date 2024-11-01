edición general
Uber Eats dejará de repartir con 'riders' autónomos tras la amenaza de Trabajo de una demanda penal contra la empresa

La multinacional ha anunciado que dejará de “colaborar con repartidores autónomos” y su intención “de poner fin a todos los litigios pendientes”, así como de colaborar con el Gobierno y los sindicatos.

elTieso #3 elTieso
Pero qué fácil es legislar para que la gente tenga condiciones de trabajo dignas, y qué poco lo hacen.
lonnegan #1 lonnegan
Ven acabada la legislatura y esperan al cambio de gobierno
#4 pirat
También se puede no colaborar con estas compañías y sus prácticas, no sé, aún no obligan a consumirles y la gente sabe de sobra que además de la fiscal practican la elusión laboral.
DrEvil #5 DrEvil
Bueno, pues unos cuantos más al paro.
Dakaira #6 Dakaira *
#5 pero tu... Así que mejor explotación laboral y condiciones de mierda, desfalcos a la hacienda Pública, fraude de ley, pero oye sonriendo que tienes para comprar un mendrugo de pan.

Acaso piensas antes de escribir? Tienes la capacidad de entender por qué tu comentario es una putisima mierda?

No te casco negativo porque es mio el envío.
karlos_ #2 karlos_
Plaga de compañia
