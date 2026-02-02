edición general
2 meneos
3 clics
TV Republika, la cadena ultraconservadora polaca que aspira a convertirse en la Fox News europea

TV Republika, la cadena ultraconservadora polaca que aspira a convertirse en la Fox News europea

El grupo mediático de Tomasz Sakiewicz planea lanzar un canal en inglés con inversores del entorno MAGA.

| etiquetas: polonia , fox , extrema derecha
2 0 0 K 24 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
#2 Cincocuatrotres
Es para contrarrestar con las cadenas de izquierda.
1 K 20
pepel #3 pepel
Nosotros no la necesitamos, ya tenemos a Negre.
0 K 19
Pointman #4 Pointman
Lo que nos hacía falta. Fox news y AON wanabes dando la tabarra. ¬¬
0 K 12
sotillo #1 sotillo
Ya no queda respeto por nada, Repúblika dice y el PaPa de presidente
0 K 11

menéame