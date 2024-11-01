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¿Y si tus recuerdos fueran una ilusión? El cerebro de Boltzmann, la hipótesis que sigue incomodando a la física

¿Y si tus recuerdos fueran una ilusión? El cerebro de Boltzmann, la hipótesis que sigue incomodando a la física

Javier CarbajalCiencia3 de mayo de 2026fórmula de la entropía). Un estudio publicado en la revista Entropy por científicos del Santa Fe Institute y la Universidad de California sugiere que refutar esta idea, aparentemente absurda, no es tan fácil como se pensaba. Los autores del paper muestran que este argumento no cierra el debate. De hecho, cuando se aplica el razonamiento matemático con rigor, tanto la hipótesis del cerebro de Boltzmann como la segunda ley de la termodinámica no permiten descartar una en favor de la otra. Vaya lío.

| etiquetas: cerebro , recuerdos , fueran , ilusion , boltzamann
4 1 0 K 53 ciencia
4 comentarios
4 1 0 K 53 ciencia
sleep_timer #1 sleep_timer
La noche que pasé con Beyoncé no se me olvidará nunca.
Que no digan chorradas.
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elmakina #2 elmakina
Así que no podemos usar nuestros recuerdos para probar que nuestros recuerdos son fiables... Está bien, pero tampoco es para vestirlo de misterio cósmico.
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Cuñado #3 Cuñado
Este tipo de hipótesis audaces son fascinantes y, en no pocas ocasiones, han planteado paradojas cuya resolución ha supuesto un avance en el pensamiento humano.... pero siempre corren el riesgo de ser malinterpretadas por algún magufo.

Que se lo digan al pobre de Penrose cuando presentó el Orch-OR como una hipótesis a debatir, abrazado desde entonces como verdad revelada por todo cuanto magufo de la consciencia cuántica ha hollado este planeta.
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menéame