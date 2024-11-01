¿Y si tus recuerdos fueran una ilusión? El cerebro de Boltzmann, la hipótesis que sigue incomodando a la física

Javier CarbajalCiencia3 de mayo de 2026fórmula de la entropía). Un estudio publicado en la revista Entropy por científicos del Santa Fe Institute y la Universidad de California sugiere que refutar esta idea, aparentemente absurda, no es tan fácil como se pensaba. Los autores del paper muestran que este argumento no cierra el debate. De hecho, cuando se aplica el razonamiento matemático con rigor, tanto la hipótesis del cerebro de Boltzmann como la segunda ley de la termodinámica no permiten descartar una en favor de la otra. Vaya lío.